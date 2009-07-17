Завтра в Луцке освятят храм Воздвижения Креста Господня

В субботу, 18 июля, состоится освящение храма Воздвижения Креста Господня в Луцке.

Как сообщает официальный сайт Украинской Православной Церкви, на праздник первоверховных апостолов Петра и Павла по благословению управляющего Волынской епархией митрополита Луцкого и Волынского Нифонта чин освящения колоколов храма совершил настоятель храма Всех святых земли волынской протоиерей Владимир ЯЦИШИН.

«Это особое событие в вашей жизни. Это наша Волынская история. Каждый из вас этот день запомнит на всю жизнь, и будет рассказывать об освящения колоколов свои детям и внукам. Пусть милостивый Господь молитвами Пресвятой Богородицы всегда вам помогает », - отметил отец Владимир.

Настоятель прихода поблагодарил за праздник и пожелал в добром здравии и в дальнейшем всем трудиться для славы Божией на родной Волынской земле.

Каждый из собравшихся в тот праздничный день мог почувствовать себя звонарей.

Чин освящения храма начнется в субботу, в 8:30. Возглавит богослужение митрополит Нифонт.