Завтра в Луцке освятят храм Воздвижения Креста Господня
Возглавит богослужение митрополит Нифонт
В субботу, 18 июля, состоится освящение храма Воздвижения Креста Господня в Луцке.
Как сообщает официальный сайт Украинской Православной Церкви, на праздник первоверховных апостолов Петра и Павла по благословению управляющего Волынской епархией митрополита Луцкого и Волынского Нифонта чин освящения колоколов храма совершил настоятель храма Всех святых земли волынской протоиерей Владимир ЯЦИШИН.
«Это особое событие в вашей жизни. Это наша Волынская история. Каждый из вас этот день запомнит на всю жизнь, и будет рассказывать об освящения колоколов свои детям и внукам. Пусть милостивый Господь молитвами Пресвятой Богородицы всегда вам помогает », - отметил отец Владимир.
Настоятель прихода поблагодарил за праздник и пожелал в добром здравии и в дальнейшем всем трудиться для славы Божией на родной Волынской земле.
Каждый из собравшихся в тот праздничный день мог почувствовать себя звонарей.
Чин освящения храма начнется в субботу, в 8:30. Возглавит богослужение митрополит Нифонт.