В Екатеринбурге прошел крестный ход от места расстрела Романовых

Несколько тысяч людей в Екатеринбурге прошли крестным ходом от места расстрела до места захоронения семьи Николая Второго.

Как передает ИТАР-ТАСС, крестный ход начался в 04.00 по местному времени от Храма-на-Крови в Екатеринбурге (на этом месте находился дом инженера Ипатьева, где в ночь на 17 июля 1918 года была убита семья последнего российского императора). Ему предшествовала четырехчасовая торжественная служба, которая началась в полночь.

Как сообщили в Екатеринбургской епархии, люди шли с молитвой по екатеринбургским улицам к монастырю на Ганиной Яме - в этом месте после убийства были уничтожены тела членов императорской семьи. "Многолюдное шествие встретило рассвет в пути, а первые лучи солнца застали участников крестного хода уже на городской окраине. Утром шествие достигло монастыря в честь Святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме", - рассказали в епархии.