Митрополит Владимир: "С Божьей помощью мы преодолеем нынешние невзгоды"

7 июля начнется пастырский визит Святейшего Патриарха Кирилла на Украину. Предстоятель посетит Киев, а также несколько городов на востоке и западе страны. В преддверии этого исторического события митрополит Киевский и всея Украины Владимир ответил на вопросы.

- Владыка, год назад Украину посетил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Какое влияние оказал тот визит? Изменилась ли ситуация в Церкви за это время?

- Визит Святейшего Патриарха Алексия в Киев увенчал всеукраинские торжества, посвященные 1020-летию Крещения Руси. Они стали главным событием года. Впервые за долгое время и Церковь, и власть, и общество отмечали Крещение Руси как главный исторический праздник нашего народа. На торжества прибыли предстоятели и высшие иерархи Поместных Православных Церквей во главе с Константинопольским Патриархом Варфоломеем. Я с волнением вспоминаю совместную Божественную литургию у памятника Крестителю Руси на Владимирской горке, выступления Святейшего Патриарха Алексия во время празднеств, это было высокое свидетельство единства нашей Церкви, рожденной в Киеве на берегах Днепра. Благодаря юбилею сотни тысяч людей в столице и регионах прикоснулись душою к истории и истокам своей веры православной.

Во время торжеств президент Украины Виктор Ющенко объявил об издании указа, согласно которому День Крещения Руси у нас является государственным праздником, о чем мы неоднократно просили нашу власть. Этот праздник останется нашим потомкам, молодым людям, которые приняли самое горячее участие в киевских торжествах. Что касается ситуации в Украинской Православной Церкви, то она не изменилась: УПЦ едина и через все сложности сегодняшнего времени несет свою спасительную миссию.

- Тогда, прощаясь в Киеве со Святейшим Патриархом Алексием, Вы сказали: "Приезжать к нам надо бы чаще, чем раз в 17 лет". И вот - визит нового Предстоятеля на Украину: что в его программе?

- Для верующего встреча с Патриархом, участие в церковных службах - это всегда радость, всегда праздник, и чем больше будет таких праздников - тем лучше.

Программа всех десяти дней визита содержательна и насыщенна: каждый день службы, встречи с верующими. Предстоятель Русской Православной Церкви посетит Киев, Донецк, Горловку, Крым, Луцк, Владимир-Волынский, Почаев. Везде люди готовятся к встрече со Святейшим Патриархом Кириллом. Ныне народы наших стран находятся в сложном положении: на всех давят экономический и социальный кризисы, многие лишились работы, зарплат, живут в страхе за день грядущий. Церковь сегодня, как это было много раз в нашей тысячелетней истории, должна укрепить людей в их стоянии за жизнь, семью, укрепить в терпении, в вере в свои силы. С Божьей помощью мы преодолеем нынешние невзгоды. И не такие бедствия переживали. Социальная миссия Церкви в эпоху кризиса должна быть направлена на это. Визит Святейшего Патриарха кроме главной своей цели - свидетельства нашего единства в Господе Иисусе Христе - должен укрепить и духовные силы православных.

- Святейшего Патриарха Кирилла ждут в Луцке. Много ли там приходов Украинской Православной Церкви? Вообще, какова религиозная обстановка на западе Украины?

- Луцк - это областной центр Волынской области, древней православной земли, где епархии были основаны еще при святом равноапостольном князе Владимире. С Волыни родом был и святитель Петр, Митрополит Киевский, который перенес кафедру киевских митрополитов из Владимира в Москву, его преемниками являются Московские Патриархи. В Волынской области две православные епархии - Луцкая и Владимир-Волынская, которые объединяют около шестисот приходов, на их территории семь монастырей, в Луцке находится Волынская духовная семинария, из стен которой вышли многие известные богословы. Планируется, что Святейший Патриарх Кирилл посетит обе епархии. Волыняне исторически отличались глубокой религиозностью, стойкостью в Православной вере и сумели отстоять большинство храмов, когда в начале 1992-94 гг. здесь бушевал раскол.

- Я помню, с какой болью в прошлом году Вы говорили о расколе на Украине... С Вашей точки зрения, причины раскола религиозные, исторические или политические?

- Нас иногда упрекают в том, что мы больше переживаем за людей, попавших в расколы, чем они сами. Расколы в Украине имеют политические корни, они создавались политическими партиями, властью или под давлением властей. Политики, как правило, радикалы, даже входят в руководящие структуры раскола, в этой заполитизированности и заключается основная трудность их уврачевания. Когда церковное подменяется политическими установками или целесообразностью, диалог вести очень непросто. А между тем во многих епархиях есть случаи возвращения общин в спасительное лоно Церкви. Возвращаются с покаянием, их принимают, священников перерукополагают. В прошлом году даже целая епархия обратилась с просьбой принять в УПЦ. Это церковный путь. Примиряясь с Богом, люди примиряются с Церковью Его. А шаги, которые приведут к уврачеванию, - это деполитизация схизматических групп. Чем меньше политики, тем больше перспектив к единству.

- До нас в Москве доходят сведения о росте протестантских общин на востоке Украины и в Киеве. Это правда или зарубежные миссионерские центры стараются преувеличить свои успехи?

- Мы не ведем статистику о протестантах и никогда ни с кем не соревновались в организации общин. К сожалению, для многих зарубежных религиозных центров Украина рассматривается как миссионерская земля, где если когда-то и была своя православная вера, то вытоптана семидесятилетним атеистическим режимом. Это в большей степени касается промышленных регионов, где были разрушены и разобраны едва ли не все православные храмы. Известно, что, например, в Запорожской области во время хрущевских гонений решили перевыполнить постановления партии и правительства и одномоментно закрыли 92 процента православных приходов. Поэтому сегодня в миллионном городе меньше православных храмов, чем в сельском районе. Ныне ежегодно несколько тысяч проповедников приезжают в Украину, прежде всего в промышленные центры. Не знаю, вызывает ли это бурный рост протестантских общин, но, по данным Госкомитета по делам религий, до прошлого года УПЦ ежегодно в среднем увеличивалась на 400 приходов, в прошлом - на 200. На сегодняшний день у нас около 12 тысяч общин, 200 монастырей, 20 учебных заведений. Это меньше половины "дорепрессивного" уровня, но УПЦ была и остается крупнейшей Церковью Украины.

- Святейший Патриарх Кирилл после избрания говорил о том, что главной задачей сейчас становится воцерковление "номинальных православных", так называемых "захожан". Насколько эта проблема актуальна для Украинской церкви?

- В последние двадцать лет - время возрождения Православной церкви - был существенный количественный рост приходов, храмов, монастырей, учебных заведений, братств, церковных издательств и изданий. Это естественно, потому что не хватало храмов, священнослужителей, литературы. Этот процесс продолжается, сегодня мы строим и восстанавливаем более двух тысяч храмов. Народ бедный, поэтому строительства превращаются в долгострои, все ресурсы общин сосредоточены на этом. Вместе с тем очевидно, что приходит и качественный этап становления Церкви, когда приходы, монастыри должны быть не только очагами молитвы, но и центрами духовной, просветительской, интеллектуальной жизни, социального служения в селе, микрорайоне. Для этого при храмах создаются воскресные школы, просветительские центры, братства, сестричества. В реальном церковном делании осуществляется заповедь Спасителя о любви к ближнему. Поэтому "захожане", которые приходят в храм помолиться и с чувством выполненного долга идут домой, должны вовлекаться в это делание, жить жизнью общины, ее заботами. Это проблема актуальна. Надо не бояться доверять людям, особенно молодежи, серьезные приходские дела. Не только слово, но и дело - путь к воцерковлению. В христианском делании пробудится христианин.

- В Москве сейчас активно ищут новые формы миссионерской работы, особенно с молодежью. Украинские священники придумали что-нибудь новое в этой области?

- Церковь не вчера появилась на белом свете, за свою историю Она накопила огромный опыт миссионерской деятельности, которая всегда была направлена на молодежь, настоящее и будущее Церкви. Искусство проповеди, свидетельствование собственной жизни, неравнодушное отношение к человеку, его заботам - это вечные "формы" миссионерской работы. Часто бывает, что священники не работают над собой, не читают, не пишут, замкнулись в пространстве служб и треб и ждут, пока кто-то придумает новые "формы", благодаря которым в храмы хлынет молодежь и расцветет приходская жизнь. Мы должны воспитывать в молодых священниках лидерские качества, пастырь должен объединять вокруг себя верующих. Чтобы люди пришли в храм, надо самому выходить из церковной ограды, идти туда, где трудно, сложно, где необходима духовная помощь и поддержка. Священник - это призвание, а не профессия. Самому священнику трудно везде успеть, заниматься и молодежью, и стариками, и проблемными семьями, поэтому очень важно привлекать мирян, смело поручать им церковные послушания. В прошлом году, например на 1020-летие Крещения Руси, мы поручили молодежную программу торжеств рок-музыкантам, и они с честью справились с заданием, десятки тысяч молодых людей пришли на праздник в регионах, а в столице их собралось более ста тысяч.

- Решается ли на Украине вопрос о преподавании "Основ православной культуры"?

- Парадокс и в России, и в Украине заключается в том, что атеизм, как государственная идеология, был упразднен 20 лет назад, а система образования по-прежнему осталась атеистической. На государственном уровне все осталось по-прежнему, подвижки есть в регионах - в Крыму, Донецке, Днепропетровске, Киеве, но это результат совместной работы епархий и местной власти. В целом доступ молодых людей к знаниям о своей родной вере, родной православной культуре и в школах, и в вузах все еще закрыт.

- Сохраняется ли сегодня духовное единство народов Украины, России и Белоруссии?

- Духовное единство русских, украинцев и белорусов обусловлено тысячелетним единством Русской Православной Церкви. Она является их духовной матерью. Она сформировала нашу восточнославянскую идентичность, наш менталитет, нашу цивилизацию. Это живое древо с едиными корнями. Духовное единство наших народов - это не миф, а реальность, которая не нуждается в обосновании. Сохранив ее, мы сохраним историческую перспективу самобытности восточного славянства в стремительно унифицирующемся мире.

Беседу вел Борис КЛИН, газета "Известия".