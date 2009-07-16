«УПЦ была и остается крупнейшей Церковью Украины»

«На сегодняшний день у нас около 12 тысяч общин, 200 монастырей, 20 учебных заведений. Это меньше половины "дорепрессивного" уровня, но Украинская Православная Церковь была и остается крупнейшей Церковью Украины», - подчеркнул Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Владимир в интервью газете «Известия».

Об этом он сообщил, отвечая на вопрос относительно роста протестантских общин на востоке Украины и в Киеве (не являются ли подобные утверждения преувеличением успехов со стороны зарубежных миссионерских центров). В частности, в своем ответе Предстоятель отметил, что УПЦ не ведет статистику о протестантах «и никогда ни с кем не соревновались в организации общин». В то же время, по мнению Владыки Владимира, для многих зарубежных религиозных центров Украина рассматривается как миссионерская земля, где если когда-то и была своя православная вера, то ныне она вытоптана семидесятилетним атеистическим режимом. Это в большей степени касается промышленных регионов, где были разрушены и разобраны едва ли не все православные храмы.

«Известно, что, например, в Запорожской области во время хрущевских гонений решили перевыполнить постановления партии и правительства и одномоментно закрыли 92 процента православных приходов, - сказал Митрополит Владимир. - Поэтому сегодня в миллионном городе меньше православных храмов, чем в сельском районе».

По словам Предстоятеля УПЦ, ныне ежегодно «несколько тысяч проповедников приезжают в Украину, прежде всего в промышленные центры».

По данным Госкомитета по делам религий, до прошлого года УПЦ ежегодно в среднем увеличивалась на 400 приходов, в прошлом - на 200, сообщает «Известия».