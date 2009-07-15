Подозреваемые в поджоге храма в Шостке сознались в содеянном

Милиция задержала виновных в поджоге Храма Пресвятой Богородицы Украинской Православной Церкви Киевского патриархата в Шостке Сумской области.

Как сообщает официальный сайт Министерства внутренних дел Украины, поджог произошел ночью 1 июля. Поджигателями оказались двое жителей Ямпольского района – бывший священнослужитель и 20-летний юнец с криминальным прошлым. Задержанные сознались, однако вину за содеянное переводят друг на друга. Лишь в одном их свидетельства сходятся – для поджога они избрали деревянную церковь, не обращая внимание к какому патриархату она принадлежит. Что полностью исключает версию о том, что преступление имело межрелигиозную почву.

«Результатом работы оперативно-следственной группы по раскрытию этого преступления стало установление злоумышленников, виновных в поджоге святыни, - рассказал начальник Шосткинского городского отдела милиции Иван КОШАРНЫЙ, - оба жителя Ямпольского района. Достаточно необычный вышел “криминальный дуэт ”- один – бывший священник, лишенный церковного сана за деяния, которые не совместимы со статусом церковного служителя, а второй 20-летний молодой мужчина с богатым криминальным прошлым». Начальник горотдела милиции также сообщил, что доказательств было собрано достаточно, чтобы предъявить этим людям обвинения.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Следователям еще придется выяснить причины, которые подтолкнули таких разных по социальному статусу людей к совершению преступления.

Между тем, настоятель храма каждый день приходит в церковь и не теряет надежду на ее восстановление, ведь от прежней деревянной красавицы остались обгорелые стены – вся церковная утварь уничтожил огонь. Каждый день верующие приходят сюда на богослужение, которое правят теперь под открытым небом.