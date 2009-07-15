В Кременчугской и Лубенской епархии УПЦ не хватает священнослужителей

Кременчугской и Лубенской епархии Украинской Православной Церкви на сегодня нужны более 56 священников для служения в церквях региона. Об этом сообщил в интервью корреспонденту УНИАН епископ Кременчугский и Лубенской Украинской Православной Церкви, Преосвященный владыка Владимир.

По его словам, на сегодня не в каждой церкви есть свой священник - "несколько церквей обслуживает один батюшка".

"На территории епархии насчитывается 113 церквей, а вакантных мест - 56. В одном районе не хватает десятерых, в другом - пятерых священников. Необходима работа со священнослужителями, чтобы их взрастить хотя бы из тех воцерковленных

прихожан, которые у нас есть. Прежде всего, надо заложить в них какие-то азы, чтобы человек мог прочитать, донести своё слово и стремление до окружающих, показать отношение к Богу, к людям",- заявил владыка Владимир.