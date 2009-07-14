Андрей Ткачев: "Отпевание самоубийц - страшная ошибка"

Отпевание самоубийц - это страшная ошибка. Такое убеждение высказал киевский священник протоиерей Андрей ТКАЧЕВ, комментируя предложение британского епископа изменить церковную практику в отношении самоубийц.

"Этот вопрос оговорен в церковной практике. Если человек был долго психически болен, и это было очевидно для всех окружающих, и его поступки были давно неадекватны, то он считается иступленным. По канонам, покончившие с собой в исступлении отпеваются и не лишаются церковной молитвы. Но к остальным самоубийцам это не относится", – отметил священник.

По его мнению, «возросшее количество самоубийств – это болезнь нашего времени». «Психическая перегрузка, неумение справиться с житейскими проблемами приводит к тому, что очень много людей решают закончить жизнь таким способом. То, чем раньше занимались только философы, ощущавшие мировую тоску и уходившие из жизни добровольно, то сегодня очень многие люди делают это из-за слабости или от отсутствия жизненных ориентиров, отсутствия силы воли, веры, высших ценностей», - сказал православный священник. Он добавил, что «английская католическая церковь таким своим шагом ставит большую проблему, т.е. оказывается, Церковь некоторые вещи делает ради души человека, за которого молится, а некоторые вещи делает ради душ его ближних и родных». «В словах этого епископа скрыт подтекст, что делается это не столько ради души покойного, сколько для успокоения совести его родных. А это опасная тенденция. Если мы будем угождать родным покойного, то, сделав эту серьезную ошибку, мы дойдем до ещё более серьезных, сведя молитву о душе просто к утешению родственников", – заметил отец Андрей.

По словам православного пастыря, такое новаторство вызвано опасением растерять паству, поскольку количество самоубийц сегодня очень велико: «Вот тут и вскрывается проблема. Люди стали слабы и дезориентированы. Не имея жестоких испытаний в виде голода, войны, эпидемий, замученные просто повседневностью, бессмысленностью, они массово добровольно уходят из жизни. И церковь Англии, не желая терять паству в лице родственников самоубийц, решается на такой шаг. Это проблема, касающаяся всех развитых обществ, всех государств находящихся в постхристианском или христианском ещё мире. И нас эта проблема тоже тревожит. Наши епископы и священники тоже становятся перед этой дилеммой: отпевать ли самоубийцу, чтобы не оттолкнуть родственников или нет. Был ли самоубийца сумасшедшим всегда, или смалодушничал в последние часы жизни – эта проблема касается всех пастырей. Просто западные люди более радикальны в своих решениях. Мы тоже иной раз руководствуемся этой практикой, но я считаю её греховной, потому что ради угождения людям, мы нарушаем важные моменты, касающиеся веры Христовой. А между тем, процент психически нездоровых самоубийц относительно невысок, большинство из них – совершают тяжкий грех под влиянием момента».

Объясняя, почему самоубийство считается Церковью столь тяжким грехом, отец Андрей сказал: "Человек сам для себя загадка. В нем скрыто столько всякого чуда! В нем хранится бездна всяких возможностей. Когда человек, как ему кажется, сломленный непосильными проблемами, поспешно решает увести себя из этой жизни, этим он пресекает Промысл Божий о себе. Он лишает себя самораскрытия, лишает мир тех возможных богатств, которые могли бы через него открыться миру. Он сам прекращает действие Бога над собой. Не познав себя, оставшись для себя загадкой, по малодушию он разрывает тончайшую, драгоценную, Богом сплетенную нить». Он такоже подчеркнул, что многие справедливо считают, что в этом акте сокрыта тысяча грехов. Неверие в Бога и Его Промысл, богохульство. «"Ты виноват, что мне плохо, я не хочу жить той жизнью, которую Ты создал", примерно так заявляет самоубийца своим поступком. Самоубийство страшно не только как факт, но и как смесь чувств, скрытых в этом поступке. Поэтому ради родных дерзать на молитву о таких людях и без разбора их отпевать, за всех молиться – нельзя. Мы молимся "со святыми упокой Христе, душу усопшего раба твоего!", т.е. со святителем Николаем Чудотворцем, с Георгием Победоносцем и другими святыми. А как же можно просить у Господа упокоить всех без разбора со святыми? Поэтому отпевание самоубийц – это страшная ошибка, малодушное решение вопроса, ради успокоения живущих. Они от этого лучше не станут, а мы согрешаем", - подчеркнул отец Андрей.

Как сообщал УНИАН, 11 июля епископ Вестминстерского архидиоцеза Бернард ЛОНГЛИ, являющийся представителем Католической церкви Великобритании заявил, что к тем, кто сам лишает себя жизни, следует относиться с состраданием, воспринимать такие действия в контексте состояния душевного здоровья этих людей и не подвергать их осуждению. По его мнению, когда человек совершает самоубийство, он, как правило, находится в таком смятении и отчаянии, что теряет контроль над собой – его сознание помрачено, а значит он уже не является психически здоровым. "Бог же не осуждает того, кто не ведает, что творит. Его милосердие бесконечно", – сказал Б.ЛОНГЛИ. Епископ также заявил, что члены семьи и друзья людей, которые совершили самоубийство, серьезно страдают, поэтому нет необходимости отказывать им в церковном погребении самоубийцы.