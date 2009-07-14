В Кременчуге пройдет крестный ход в честь св. Димитрия Ростовского

15:01, 14 июля 2009
Православие
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Мощи Святителя на Полтавщине 

В Кременчуге Полтавской области 21 июля состоится крестный ход и прощание с мощами св. Дмитрия Ростовского, которые с 9 июня пребывают в Кременчугско-Лубенской епархии Украинской православной церкви.

Как сообщил УНИАН епископ Кременчугский и Лубенский Владимир, 9 июня в епархию для поклонения привезена частица мощей свт. Димитрия Ростовского.

«В течение месяца эта святыня посетила самые отдаленные районы области, где всякий желающий смог лично попросить молитв и заступничества у Великого святителя. Святые мощи Димитрия Ростовского известны тем, что около них происходят десятки чудотворных исцелений», - сказал епископ Кременчугский и Лубенский Владимир.

По его словам, завтра мощи будут доставлены в Козельщанский женский монастырь, где пробудут до 20 июля, а потом их привезут в Кременчуг. В городе на 21 июля запланирован крестный ход центральными улицами и прощание с мощами св. Дмитрия Ростовского.

Напомним,  Димитрий Ростовский  - один из известнейших деятелей  Православной Церкви, прославленный пастырь и проповедник, драматург и публицист, летописец и агиограф.

Ростовский владыка явился первым святым, канонизированным в Синодальный период истории Русской Церкви. Его прославление оказалось единственной общерусской канонизацией на протяжении всего XVIII столетия. Ростовскому Святителю было суждено стать первым святым Российской империи.

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