Представитель Предстоятеля УПЦ в ВР обратился к народным депутатам в связи с предстоящим визитом Патриарха Кирилла

Звернення Повноважного представника Предстоятеля УПЦ у Верховній Раді України архієпископа Львівського і Галицького Августина до народних депутатів у зв’язку з майбутнім візитом Святішого Патріарха Московського і всієї Русі Кирила

Шановні панове народні депутати Верховної Ради України!

Звернутися до вас мене спонукають обставини, що пов’язані з майбутнім візитом в Україну Святішого Патріарха Московського і всієї Русі Кирила.

Знаю, що далеко не всім народним депутатам і політикам до душі візит в Україну Предстоятеля Руської Православної Церкви. Мені добре відомо, що серед українських парламентарів є особи, що належать до релігійних конфесій і організацій, які недружньо налаштовані щодо Московського Патріархату. Є й такі політики, котрі, будучи в цілому людьми нерелігійними, все ж схильні екстраполювати складні політичні стосунки, які склалися на сьогодні між Україною і Росією, на церковне життя, і з цієї причини також негативно ставляться до приїзду Патріарха в Україну.

Мені неприйнятна така позиція, але я готовий із розумінням поставитися до неї за однієї умови: це повинно залишатися саме політичною позицією, а не трансформуватися в провокації, політичне хамство чи інші образливі форми поведінки.

Я хочу нагадати вам, шановні народні депутати, що ви є не лише політиками з конкретними, притаманними кожному з нас поглядами і переконаннями. У Верховній Раді ви представляєте народ України. Ви, політична еліта країни, у свідомості всього світу ототожнюєтеся з українським народом, його свідомістю і культурою. Дивлячись на вас, на ваші дії, прислухаючись до ваших слів, світове співтовариство робить висновки про весь народ України.

Сьогодні, на жаль, через певних політичних діячів Україна в очах світового співтовариства має не дуже гарну репутацію. Світ бачить нескінченні конфлікти між різними політичними силами, які ведуться вже не на рівні політичної боротьби, а як дріб’язкові спроби якомога більше «насолити» один одному.

Мені б дуже не хотілося, щоб на репутацію України негативно вплинули слова і речі, які, у зв’язку із перебуванням Патріарха Кирила в Україні, дали б привід думати про нас як про людей, що нездатні дотримуватися елементарної пристойності і виявляти гідну, належну гостинність. Адже тоді пляма буде не на політиках-екстремістах, а на цілому українському народові. І це буде вдвічі образливо і несправедливо: адже хто, як не Україна, віками славиться саме своїм братолюбством і гостинністю!

Шановні панове народні депутати! Я не закликаю усіх вас, без винятку, раптом полюбити Патріарха Кирила! Я лише прошу вас і ваші політичні сили поставитися до візиту Патріарха Московського і всієї Русі, виходячи не з власних політичних симпатій і антипатій чи свого суб’єктивного розуміння церковної ситуації в Україні, але лише з одного прагнення – не ганьбити Україну і її народ. Давайте просто будемо чемними людьми!

Прошу вас, шановні панове народні депутати України, закликати всіх, хто вас підтримує, хто поділяє ваші політичні погляди, хто належить до ваших партій і блоків, не допускати провокацій, утриматися від проявів екстремізму і нетерпимості. Давайте продемонструємо, що Україна є цивілізованою державою, яка населена гостинним народом.

З повагою і побажанням Божого благословення у вашому високому і відповідальному служінні

на користь українському народові і Батьківщині,

† Августин

архієпископ Львівський і Галицький,

Повноважний представник Предстоятеля УПЦ

у Верховній Раді України

11 липня 2009 року,

м. Київ