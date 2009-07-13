Владимир Легойда: "Патриарх Кирилл едет к своей пастве"

10 июля. Религии и СМИ. Накануне первого визита патриарха Кирилла на Украину, который состоится с 27 июля по 5 августа 2009 года, председатель Синодального информационного отдела Московского Патриархата, Владимир Легойда рассказал о целях и задачах визита Предстоятеля РПЦ МП на Украину и ситуации на Украине накануне этой пастырской поездки.

– Уважаемый Владимир Романович, каковы цели и задачи предстоящего визита Патриарха Кирилла на Украину?

Это первосвятительский пастырский визит – Святейший Патриарх едет к своей пастве, едет туда, где Русская Церковь начиналась. Символично и очень важно, что в первый день визита, 27 июля, в Киево-Печерской Лавре пройдет заседание Священного Синода Русской Православной Церкви... Как четко и однозначно видно из программы визита, его повестка дня – это молитва, благовестие, общение, соучастие в радостях и переживаниях паствы.

– В рамках визита запланирована встреча с Виктором Ющенко. Можно ли от нее ждать каких-то решений, которые могут повлиять на судьбу православия на Украине?

– Не хотел бы забегать вперед. На встрече будет обсуждаться тот круг проблем, который собеседники сочтут важным и возможным. Но решения о судьбах Православия принимаются Церковью, то есть самими православными во главе с их архипастырями. Святейший Патриарх неоднократно говорил о том, что церковные проблемы не должны решаться политическими методами или в угоду политической конъюнктуре. Эта позиция Русской Православной Церкви не претерпела никаких изменений.

– Накануне визита Патриарха Кирилла уже раздаются угрозы со стороны украинских раскольников и националистов. Насколько опасны эти угрозы и отражают ли они мнение народа?

– К сожалению, никто не может исключить каких–то неадекватных и недостойных действий. В принятом на днях обращении Синода Украинской Православной Церкви в связи с визитом Святейшего Патриарха говорится о необходимости молиться, чтобы утихли страсти, которые в последнее время разворачиваются со стороны недоброжелательных сил. В этом же обращении подчеркивается, что визит Святейшего Патриарха – радостное и вдохновляющее событие. Именно это настроение, убежден, и является основным среди верующих людей на Украине. Прозвучавшие угрозы маргинальны, далеки от подлинных чувств паствы и ни в коей мере не передают общего настроения людей. Духовенство и миряне связывают большие надежды с предстоящим визитом Святейшего Патриарха, а потому отдельные провокации, если они и случатся, станут проявлением предельно маргинальных настроений. Что же касается разговоров о политической подоплеке визита, то они продиктованы теми самыми конъюнктурными соображениями, против которых Церковь постоянно высказывается. Никакие действия или заявления не могут повлиять или отменить желание Патриарха быть вместе со своим народом: это первый, но далеко не последний визит нового Предстоятеля Русской Православной Церкви на Украину.

– Не могу не задать вопрос о посещении памятника жертвам так называемого Голодомора...

– К сожалению, тема массового голода 20-х – 30-х годов ХХ века была чрезвычайно политизирована некоторыми представителями украинского государственного руководства. В результате чего память о трагических событиях, которая должна бы объединять нас сегодня, фактически, вместо этого служит разъединению. Однако Церковь никогда не забывала о страданиях всех своих чад. Думаю, что посещение памятника жертвам голода и те слова, с которыми Святейший Патриарх обратится к народу, станут прочной основой неполитизированного и подлинного отношения к трагической странице нашей общей истории.

– При посещении Западной Украины возможны ли какие–то переговоры с представителями греко – и римо – католиков? Сможет ли визит Предстоятеля РПЦ МП помочь с нормализацией ситуации в этом регионе?

– Как я уже сказал, Патриарх едет не для переговоров, а для молитвенного общения со своей паствой. В целом же, я глубоко убежден, что значение визита Патриарха очень велико, учитывая необходимость нормализации общего настроения на Украине, которая сейчас переживает не лучшие времена. К тому же, мы не сторонники противопоставления Запада и Востока Украины – это один народ.

– Как Патриарх Кирилл будет общаться со своей паствой, помимо совместной молитвы и богослужения?

– В ходе визита предполагается несколько первосвятительских выступлений, будут регулярные подходы к прессе. Вообще, предполагается довольно широкое освещение патриаршего визита – как в российских, так и в украинских СМИ. Украинский телеканал "Интер", самый популярный и рейтинговый канал, будет транслировать в прямом эфире несколько богослужений. Также предполагается прямой эфир с участием Святейшего Патриарха, во время которого он будет отвечать на вопросы людей, присутствующих в студии. В стенах Киево-Печерской лавры пройдет встреча Предстоятеля Русской Православной Церкви с представителями духовенства, студентами, интеллигенцией. Во время посещений монастырей будут происходить встречи на местах. И все же я бы еще раз подчеркнул, что главным для верующих будет молитвенное и богослужебное общение с Патриархом.

Андрей Зайцев