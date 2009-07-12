Православная Церковь отмечает День апостолов Петра и Павла

12 июля верующие отмечают день святых первоверховных апостолов Петра и Павла. По православному учению власть в Евангельской Общине принадлежала Собору Апостолов, среди которых Петр и Павел считаются главными - "первоверховными", в отличие от Католической Церкви, где Петр считается единоличным "главой апостолов".

Память двух апостолов празднуется одновременно, и это очевидный символ единства. Но Петр и Павел столь различны, что их общий праздник становится напоминанием о разнообразии.

Петр, в Новом Завете один из двенадцати апостолов, первоначальное имя Симон. Призванный Иисусом Христом в апостолы вместе с братом Андреем и нареченный Кифой, Петр получает предназначение стать (основанием) церкви Христа, ему вручаются ключи небесного царства. Преданный Христу, Петр после тайной вечери трижды от него отрекается. После смерти Христа Петр занимается проповеднической деятельностью.

Павел (евр. Саул, Савл), родился в малоазийском г. Тарс (в Киликии) в еврейской фарисейской семье. Первоначально ревностный гонитель христиан, Павел, испытавший чудесное видение на пути в Дамаск, принимает крещение и становится истовым проповедником христианства среди язычников. За чрезвычайные миссионерско-богословские заслуги перед христианством в становлении его как мировой религии Павел, не входивший в число двенадцати апостолов, почитается как первопрестольный апостол. Церковь приписывает ему 14 посланий, включенных в Новый Завет.

Петр - один из первых учеников Христа, Павел первоначально был врагом христианства. Петр стал символом церковной иерархии, с ее упорядоченностью и дисциплиной, Павел - символом "свободного" христианства, живущего по духу, а не по букве канонов и правил. Но все же апостолы едины: "Петрово" и "Павлово" в Церкви дополняют друг друга.

Оба апостола пострадали за веру Христову в один день 67 года в Риме. Павел, как римский гражданин, "усечен мечом" (т.е. обезглавлен), Петр распят. Поскольку он считал, что недостоин быть распятым на кресте, как Спаситель, его, по собственной просьбе, распяли "стремглав" (то есть вниз головой).