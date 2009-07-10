Журналы Священного Синода УПЦ
От 9 июля 2009 года
Ж У Р Н А Л № 27
На заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины –
ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о принятии Обращения Священного Синода УПЦ к архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам Украинской Православной Церкви в связи с визитом в Украину Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла (27 июля – 5 августа 2009 г.)
ПОСТАНОВИЛИ: принять соответствующее Обращение.
Ж У Р Н А Л № 28
На заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины –
СЛУШАЛИ информацию Его Блаженства, Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины о праздновании в 2009-м году 450-летия принесения на Волынь Почаевской иконы Божией Матери.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию принять к сведению;
2. Благословить проведение Всеукраинского крестного хода с чудотворной Почаевской иконой Божией Матери по кафедральным городам Украины с посещением Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры и Свято-Успенской Святогорской Лавры
Ж У Р Н А Л № 29
На заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины –
СЛУШАЛИ информацию Управляющего делами УПЦ Преосвященного Митрофана, архиепископа Белоцерковского и Богуславского о создании Синодального отдела УПЦ по делам семьи.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Благословить создание Синодального отдела УПЦ по делам семьи;
2. Председателем Синодального отдела УПЦ по делам семьи назначить Преосвященного Пантелеимона, епископа Васильковского, викария Киевской Митрополии.
Ж У Р Н А Л № 30
На заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины –
СЛУШАЛИ информацию Управляющего делами УПЦ Преосвященного Митрофана, архиепископа Белоцерковского и Богуславского о создании Синодального отдела УПЦ по делам пастырского окормления пенитенциарной (тюремной) системы.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Благословить создание Синодального отдела УПЦ по делам пастырского окормления пенитенциарной (тюремной) системы;
2. Председателем Синодального отдела УПЦ по делам пастырского окормления пенитенциарной (тюремной) системы назначить клирика Киевской епархии священника Виктора Яценко.
Ж У Р Н А Л № 31
На заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины –
ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о дальнейшей деятельности Богословско-Канонической комиссии при Священном Синоде УПЦ.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Освободить Преосвященного Евлогия, епископа Сумского и Ахтырского от должности Председателя Богословско-Канонической комиссии при Священном Синоде УПЦ;
2. Председателем Богословско-Канонической комиссии при Священном Синоде УПЦ назначить Преосвященного Антония, архиепископа Бориспольского, викария Киевской Митрополии, Ректора КДАиС, Председателя Учебного комитета при Священном Синоде УПЦ.
Ж У Р Н А Л № 32
На заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины –
СЛУШАЛИ информацию Его Блаженства, Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины, настоятеля Кафедрального собора в честь Воскресения Христова г.Киева об освобождении Преосвященного Илариона, митрополита Донецкого и Мариупольского от должности ответственного перед Священным Синодом УПЦ за осуществление работ по строительству Кафедрального собора в честь Воскресения Христова г.Киева и о назначении на эту должность Преосвященного Софрония, митрополита Черкасского и Каневского.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Освободить Преосвященного Илариона, митрополита Донецкого и Мариупольского от должности ответственного перед Священным Синодом УПЦ за осуществление работ по строительству Кафедрального собора в честь Воскресения Христова г.Киева;
2. Ответственным перед Священным Синодом УПЦ за осуществление работ по строительству Кафедрального собора в честь Воскресения Христова г.Киева назначить Преосвященного Софрония, митрополита Черкасского и Каневского.
Ж У Р Н А Л № 33
На заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины –
СЛУШАЛИ информацию Управляющего делами УПЦ Преосвященного Митрофана, архиепископа Белоцерковского и Богуславского о переименовании Синодального отдела УПЦ «Миссия духовного просвещения» в Синодальный Информационно-просветительский отдел Украинской Православной Церкви.
ПОСТАНОВИЛИ: благословить переименование Синодального отдела УПЦ «Миссия духовного просвещения» в Синодальный Информационно-просветительский отдел Украинской Православной Церкви.
Ж У Р Н А Л № 34
На заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины –
СЛУШАЛИ информацию Его Блаженства, Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины о назначении наместником Рождества Пресвятой Богородицы Десятинного мужского монастыря г.Киева архимандрита Гедеона (Харона).
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить архимандрита Гедеона (Харона) наместником Рождества Пресвятой Богородицы Десятинного мужского монастыря г.Киева.
Ж У Р Н А Л № 35
На заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины –
СЛУШАЛИ рапорт Преосвященного Марка, архиепископа Хустского и Виноградовского об утверждении наместником Свято-Николаевского мужского монастыря с.Иза-Карпутлаш Хустского района Закарпатской области архимандрита Адриана (Малеты).
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить архимандрита Адриана (Малету) наместником Свято-Николаевского мужского монастыря с.Иза-Карпутлаш Хустского района Закарпатской области.
Ж У Р Н А Л № 36
На заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины –
СЛУШАЛИ рапорт Преосвященного Гурия, архиепископа Житомирского и Новоград-Волынского о назначении настоятельницей Свято-Анастасии Римляныни женского монастыря г.Житомира насельницы Свято-Троицкого Корецкого ставропигиального женского монастыря монахини Михаилы (Фарковец).
ПОСТАНОВИЛИ: обратиться к Его Святейшеству, Святейшему Кириллу, Патриарху Московскому и всея Руси с просьбой направить насельницу Свято-Троицкого Корецкого ставропигиального женского монастыря монахиню Михаилу (Фарковец) в распоряжение Его Блаженства, Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины для последующего назначения ее на должность настоятельницы Свято-Анастасии Римляныни женского монастыря г.Житомира.
Ж У Р Н А Л № 37
На заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины –
СЛУШАЛИ информацию Его Блаженства, Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины об открытии в г. Киеве Архангело-Михайловского Зверинецкого мужского монастыря и о назначении его наместником архимандрита Кассиана (Шостака).
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Благословить открытие в г. Киеве Архангело-Михайловского Зверинецкого мужского монастыря;
2. Наместником Архангело-Михайловского Зверинецкого мужского монастыря г. Киева назначить архимандрита Кассиана (Шостака).
Ж У Р Н А Л № 39
На заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины –
СЛУШАЛИ рапорт Преосвященного Иоанна, архиепископа Херсонского и Таврического, Председателя Комиссии по канонизации святых УПЦ о причислении к лику местночтимых святых Черкасской епархии подвижницы благочестия игуменьи Рафаилы (Тертацкой) (+24. 08. 1926).
Рассмотрев житие, труды, подвиги, чудеса, принимая во внимание народное почитание подвижницы благочестия игумении Рафаилы (Тертацкой) -
ПОСТАНОВИЛИ:
Благословить для местного прославления и почитания игумению Рафаилу (Тертацкую).
1. Утвердить иконописное изображение святой преподобномученицы.
2. Утвердить представленные проекты тропаря и кондака преподобномученицы Рафаилы;
3. Останки ее считать святыми мощами.
4. Память Святой преподобномученицы Рафаилы Чигирнской совершать 11/24 августа.
5. Вознести благодарение Всемилостивому Богу, дивному во святых Своих, что явил нам новую молитвенницу за нашу Святую Церковь и наш народ.
Ж У Р Н А Л № 40
На заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины –
ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о положении дел в Джанкойской епархии.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Освободить Преосвященного Нектария, епископа Джанкойского и Раздольненского от управления Джанкойской епархией и назначить его епископом Дубновским, викарием Ровенской епархии;
2. Временное управление Джанкойской епархией поручить Преосвященному Иоанну, архиепископу Херсонскому и Таврическому.
О чем послать соответствующие Указы.
Ж У Р Н А Л № 41
На заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины –
СЛУШАЛИ Рапорт Преосвященного Анатолия, архиепископа Сарненского и Полесского о запрещении в священнослужении клирика Сарненской епархии инока-диакона Иннокентия (Кашпера).
На основании поданного Рапорта, Правил Святых Апостолов 18, 25; Неокесарийского Собора 1, Василия Великого 70-
ПОСТАНОВИЛИ: подтвердить запрещение в священнослужении клирика Сарненской епархии инока-диакона Иннокентия (Кашпера).
Ж У Р Н А Л № 42
На заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины –
ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о вызове Преосвященных для участия в осенне-зимней сессии Священного Синода УПЦ 2009-2010 г. г.
ПОСТАНОВИЛИ: для участия в осенне-зимней сессии Священного Синода УПЦ 2009-2010 г. г. вызвать следующих Преосвященных:
Преосвященного Сергия, архиепископа Тернопольского и Кременецкого;
Преосвященного Ефрема, архиепископа Криворожского и Никопольского;
Преосвященного Пантелеимона, епископа Кировоградского и Новомиргородского.
† Владимир, Митрополит Киевский и всея Украины,
Предстоятель Украинской Православной Церкви
Другие члены Священного Синода УПЦ:
† Никодим, митрополит Харьковский и Богодуховский
† Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский
† Иоанникий, митрополит Луганский и Алчевский
† Онуфрий, митрополит Черновицкий и Буковинский
† Илларион, митрополит Донецкий и Мариупольский
† Софроний, митрополит Черкасский и Каневский
† Марк, архиепископ Хустский и Виноградовский
† Лука, архиепископ Конотопский и Глуховский
† Митрофан, архиепископ Белоцерковский и Богуславский