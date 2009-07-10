Журналы Священного Синода УПЦ

Ж У Р Н А Л № 27

На заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины –

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о принятии Обращения Священного Синода УПЦ к архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам Украинской Православной Церкви в связи с визитом в Украину Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла (27 июля – 5 августа 2009 г.)

ПОСТАНОВИЛИ: принять соответствующее Обращение.

Ж У Р Н А Л № 28

На заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины –

СЛУШАЛИ информацию Его Блаженства, Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины о праздновании в 2009-м году 450-летия принесения на Волынь Почаевской иконы Божией Матери.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Информацию принять к сведению;

2. Благословить проведение Всеукраинского крестного хода с чудотворной Почаевской иконой Божией Матери по кафедральным городам Украины с посещением Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры и Свято-Успенской Святогорской Лавры

Ж У Р Н А Л № 29

На заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины –

СЛУШАЛИ информацию Управляющего делами УПЦ Преосвященного Митрофана, архиепископа Белоцерковского и Богуславского о создании Синодального отдела УПЦ по делам семьи.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Благословить создание Синодального отдела УПЦ по делам семьи;

2. Председателем Синодального отдела УПЦ по делам семьи назначить Преосвященного Пантелеимона, епископа Васильковского, викария Киевской Митрополии.

Ж У Р Н А Л № 30

На заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины –

СЛУШАЛИ информацию Управляющего делами УПЦ Преосвященного Митрофана, архиепископа Белоцерковского и Богуславского о создании Синодального отдела УПЦ по делам пастырского окормления пенитенциарной (тюремной) системы.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Благословить создание Синодального отдела УПЦ по делам пастырского окормления пенитенциарной (тюремной) системы;

2. Председателем Синодального отдела УПЦ по делам пастырского окормления пенитенциарной (тюремной) системы назначить клирика Киевской епархии священника Виктора Яценко.

Ж У Р Н А Л № 31

На заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины –

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о дальнейшей деятельности Богословско-Канонической комиссии при Священном Синоде УПЦ.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Освободить Преосвященного Евлогия, епископа Сумского и Ахтырского от должности Председателя Богословско-Канонической комиссии при Священном Синоде УПЦ;

2. Председателем Богословско-Канонической комиссии при Священном Синоде УПЦ назначить Преосвященного Антония, архиепископа Бориспольского, викария Киевской Митрополии, Ректора КДАиС, Председателя Учебного комитета при Священном Синоде УПЦ.

Ж У Р Н А Л № 32

На заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины –

СЛУШАЛИ информацию Его Блаженства, Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины, настоятеля Кафедрального собора в честь Воскресения Христова г.Киева об освобождении Преосвященного Илариона, митрополита Донецкого и Мариупольского от должности ответственного перед Священным Синодом УПЦ за осуществление работ по строительству Кафедрального собора в честь Воскресения Христова г.Киева и о назначении на эту должность Преосвященного Софрония, митрополита Черкасского и Каневского.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Освободить Преосвященного Илариона, митрополита Донецкого и Мариупольского от должности ответственного перед Священным Синодом УПЦ за осуществление работ по строительству Кафедрального собора в честь Воскресения Христова г.Киева;

2. Ответственным перед Священным Синодом УПЦ за осуществление работ по строительству Кафедрального собора в честь Воскресения Христова г.Киева назначить Преосвященного Софрония, митрополита Черкасского и Каневского.

Ж У Р Н А Л № 33

На заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины –

СЛУШАЛИ информацию Управляющего делами УПЦ Преосвященного Митрофана, архиепископа Белоцерковского и Богуславского о переименовании Синодального отдела УПЦ «Миссия духовного просвещения» в Синодальный Информационно-просветительский отдел Украинской Православной Церкви.

ПОСТАНОВИЛИ: благословить переименование Синодального отдела УПЦ «Миссия духовного просвещения» в Синодальный Информационно-просветительский отдел Украинской Православной Церкви.

Ж У Р Н А Л № 34

На заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины –

СЛУШАЛИ информацию Его Блаженства, Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины о назначении наместником Рождества Пресвятой Богородицы Десятинного мужского монастыря г.Киева архимандрита Гедеона (Харона).

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить архимандрита Гедеона (Харона) наместником Рождества Пресвятой Богородицы Десятинного мужского монастыря г.Киева.

Ж У Р Н А Л № 35

На заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины –

СЛУШАЛИ рапорт Преосвященного Марка, архиепископа Хустского и Виноградовского об утверждении наместником Свято-Николаевского мужского монастыря с.Иза-Карпутлаш Хустского района Закарпатской области архимандрита Адриана (Малеты).

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить архимандрита Адриана (Малету) наместником Свято-Николаевского мужского монастыря с.Иза-Карпутлаш Хустского района Закарпатской области.

Ж У Р Н А Л № 36

На заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины –

СЛУШАЛИ рапорт Преосвященного Гурия, архиепископа Житомирского и Новоград-Волынского о назначении настоятельницей Свято-Анастасии Римляныни женского монастыря г.Житомира насельницы Свято-Троицкого Корецкого ставропигиального женского монастыря монахини Михаилы (Фарковец).

ПОСТАНОВИЛИ: обратиться к Его Святейшеству, Святейшему Кириллу, Патриарху Московскому и всея Руси с просьбой направить насельницу Свято-Троицкого Корецкого ставропигиального женского монастыря монахиню Михаилу (Фарковец) в распоряжение Его Блаженства, Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины для последующего назначения ее на должность настоятельницы Свято-Анастасии Римляныни женского монастыря г.Житомира.

Ж У Р Н А Л № 37

На заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины –

СЛУШАЛИ информацию Его Блаженства, Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины об открытии в г. Киеве Архангело-Михайловского Зверинецкого мужского монастыря и о назначении его наместником архимандрита Кассиана (Шостака).

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Благословить открытие в г. Киеве Архангело-Михайловского Зверинецкого мужского монастыря;

2. Наместником Архангело-Михайловского Зверинецкого мужского монастыря г. Киева назначить архимандрита Кассиана (Шостака).

Ж У Р Н А Л № 39

На заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины –

СЛУШАЛИ рапорт Преосвященного Иоанна, архиепископа Херсонского и Таврического, Председателя Комиссии по канонизации святых УПЦ о причислении к лику местночтимых святых Черкасской епархии подвижницы благочестия игуменьи Рафаилы (Тертацкой) (+24. 08. 1926).

Рассмотрев житие, труды, подвиги, чудеса, принимая во внимание народное почитание подвижницы благочестия игумении Рафаилы (Тертацкой) -

ПОСТАНОВИЛИ:

Благословить для местного прославления и почитания игумению Рафаилу (Тертацкую).

1. Утвердить иконописное изображение святой преподобномученицы.

2. Утвердить представленные проекты тропаря и кондака преподобномученицы Рафаилы;

3. Останки ее считать святыми мощами.

4. Память Святой преподобномученицы Рафаилы Чигирнской совершать 11/24 августа.

5. Вознести благодарение Всемилостивому Богу, дивному во святых Своих, что явил нам новую молитвенницу за нашу Святую Церковь и наш народ.

Ж У Р Н А Л № 40

На заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины –

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о положении дел в Джанкойской епархии.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Освободить Преосвященного Нектария, епископа Джанкойского и Раздольненского от управления Джанкойской епархией и назначить его епископом Дубновским, викарием Ровенской епархии;

2. Временное управление Джанкойской епархией поручить Преосвященному Иоанну, архиепископу Херсонскому и Таврическому.

О чем послать соответствующие Указы.

Ж У Р Н А Л № 41

На заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины –

СЛУШАЛИ Рапорт Преосвященного Анатолия, архиепископа Сарненского и Полесского о запрещении в священнослужении клирика Сарненской епархии инока-диакона Иннокентия (Кашпера).

На основании поданного Рапорта, Правил Святых Апостолов 18, 25; Неокесарийского Собора 1, Василия Великого 70-

ПОСТАНОВИЛИ: подтвердить запрещение в священнослужении клирика Сарненской епархии инока-диакона Иннокентия (Кашпера).

Ж У Р Н А Л № 42

На заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины –

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о вызове Преосвященных для участия в осенне-зимней сессии Священного Синода УПЦ 2009-2010 г. г.

ПОСТАНОВИЛИ: для участия в осенне-зимней сессии Священного Синода УПЦ 2009-2010 г. г. вызвать следующих Преосвященных:

Преосвященного Сергия, архиепископа Тернопольского и Кременецкого;

Преосвященного Ефрема, архиепископа Криворожского и Никопольского;

Преосвященного Пантелеимона, епископа Кировоградского и Новомиргородского.

† Владимир, Митрополит Киевский и всея Украины,

Предстоятель Украинской Православной Церкви

Другие члены Священного Синода УПЦ:

† Никодим, митрополит Харьковский и Богодуховский

† Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский

† Иоанникий, митрополит Луганский и Алчевский

† Онуфрий, митрополит Черновицкий и Буковинский

† Илларион, митрополит Донецкий и Мариупольский

† Софроний, митрополит Черкасский и Каневский

† Марк, архиепископ Хустский и Виноградовский

† Лука, архиепископ Конотопский и Глуховский

† Митрофан, архиепископ Белоцерковский и Богуславский