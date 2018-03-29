Кирилл (Говорун): "Визит Патриарха Кирилла будет способствовать укреплению позиций УПЦ"

Накануне визита Патриарха Московского Кирилла в Украину председатель отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви архимандрит Кирилл (ГОВОРУН) рассуждает о взаимоотношениях в треугольнике Константинополь–Киев–Москва.

— Отец Кирилл, прокомментируйте, пожалуйста, результаты недавнего визита Патриарха Московского Кирилла к Вселенскому Константинопольскому патриархату?

— Этот визит оказался вполне успешным. Причем нельзя сказать, что это успех только Константинополя, или только Москвы. Я считаю, что это успех всего мирового Православия, ведь этот визит касается не только Константинопольского или Московского Патриархата — он касается всех поместных православных Церквей. И это не потому, что во время встречи двух патриархов обсуждались проблемы отдельных поместных Церквей, а потому, что холошие, конструктивные отношения между Русской и Константинопольской Церквями являются залогом межправославного единства.

Мы можем вспомнить события годичной давности, когда в Киеве праздновали 1020-летие Крещения Руси, и в столицу Украины прибыли предстоятели поместных Церквей, в частности Патриарх Московский Алексий ІІ и Патриарх Константинопольский Варфоломей І. Помните, какое напряжение сопровождало это событие. Однако именно тогда в Киеве началась та разрядка в отношениях между двумя Патриархатами, о которой говорят в настоящий момент. Тогда, во время киевских торжеств, многие предрекали углубление конфликта между двумя Церквями и возникновение угрозы для всеправославного единства. Но по милости Божьей все произошло совсем по-другому, а именно — началось то сотрудничество, то взаимопонимание, которое в полной мере мы наблюдаем в настоящее время, — во время визита Патриарха Кирилла в Стамбул.

— Вы напомнили, что залогом нынешнего взаимопонимания между Патриархами было общее участие двух предстоятелей в праздновании 1020-летия Крещения Руси. Как, по вашему мнению, будущий визит Патриарха Кирилла в Киев повлияет на взаимоотношения в треугольнике Константинополь–Киев–Москва?

— Имеет символическое значение, что оба визита Патриарха Кирилла — в Константинополь и в Киев — настолько приближены во времени. Ведь, по словам Патриарха Кирилла, для Русской Православной Церкви «Киев — это второй Константинопололь». Поэтому, наверное, есть определенная символическая последовательность, что сначала патриарх Кирилл приезжает в первый Константинополь, а затем — в южный Константинополь, которым он считает Киев.

Думаю, этот визит будет способствовать укреплению позиций УПЦ как в украинском обществе, так и в государстве. А в случае такого укрепления мы получаем залог преодоления расколов, поскольку, имея слабую Украинскую Православную Церковь, без ее влиятельной позиции в обществе, мы не можем надеяться на эффективное решение внутренних проблем украинского православия. Ведь эти вещи непосредственно скорелевани. Поэтому мы ставим на одну линию визит Патриарха Кирилла в Константинополь, который уже состоялся, и его будущий визит в Киев. Искренне надеюсь, что киевский визит Предстоятеля РПЦ будет успешным для всего украинского православия.

— В СМИ появились комментарии, что, мол, Василия Червония, который был оппонентом визита Патриарха Кирилла в Киев, настигла «кара небесная».

— Мне трудно толковать промысел Божий. Хочу лишь сказать, что конфронтация, которую олицетворял погибший Червоний, препятствует процессу примирения и объединения украинского общества и украинской Церкви. Нам для решения проблемы раскола нужно меньше конфронтации, меньшее противостояния, а больше — открытости, готовности к диалогу. Именно такое стремление, ориентация на примирение поддерживает и Священный Синод УПЦ, и ее Предстоятель, который неоднократно выражал свою поддержку именно такому вектору развития.

— На последних всеправославных собраниях в швейцарском городе Шамбези было принято решение относительно процессов в диаспоре. Предусматривается, что на следующих всеправославных собраниях будут обсуждаться вопросы, связанные с предоставлением автокефалии.

— Должен сразу отметить, что в случае отсутствия консенсуса всей полноты Православия невозможно решить этот сложный вопрос. Недавно в Свято-Владимирской семинарии (Нью-Йорк) проходила международная конференция по вопросам будущего Церкви и Православия. Среди перечня вопросов, которые обсуждались во время этого мероприятия, были и те, которые касались предоставления автокефалии. Участники дискуссии пришли к согласию, что понятие автокефалии необходимо очистить, предоставить ему новое, созвучное современным реалиям, значение. Поскольку те процедуры, которые сопровождали предоставление и принятие автокефалии в прошлом, были обусловлены определенными общественно-политическими процессами и обстоятельствами, которые уже не актуальны. Категория автокефалии сама по себе является переменчивой и подвижной. Процедура предоставления автокефалии эволюционировала в течение веков человеческой истории. На данный момент есть новые парадигмы и толкования того, чем является автокефалия. Невзирая на то, процесс предоставления и получения автокефалии во многом зависит от согласованности во всей полноте Церкви. Не стала исключением и наша эпоха. Нам нужно всей полнотой Православия переосмыслить, переоценить понятие автокефалии, дать ему новую интерпретацию, отойти от шаблонов и стереотипов, демифологизировать это понятие. В своем докладе на конференции я отмечал, что автокефалия в настоящее время превратилась в миф, который иногда оказывает деструктивное влияние на Церковь. Тем более неотложной является проблема демифологизации этого феномена. Последний также должен быть деполитизирован, чтобы автокефалия опять заработала как церковный инструмент, освященный многими веками его использования Церковью.

— Будет ли способствовать авторитет двух Патриархов-лидеров достижению консенсуса в вопросе (не) признания крещений, совершенных священнослужителями Киевского патриархата?

— Дискуссия по этому вопросу продолжается. Относительно недавно в Москве под эгидой Синодальной богословской комиссии Русской Православной Церкви прошла богословская конференция по вопросам Таинств Церкви. На этой конференции затрагивался вопрос о признании Таинств, которые совершаются вне канонической Церкви, в частности — в расколах. По мнению участников конференции, принятие верующих из расколов в лоно канонической Церкви не требует обязательного перекреста. Такая была общая оценка этого проблемного вопроса.

— Может ли это решение быть вынесенным на повестку дня Священного Синода? Поскольку есть официальные обращения о неотложности этого вопроса, может ли быть принято соответствующее решение на уровне епископата, Синода?

— Должен сказать, что ситуация будет оставаться невыясненной до тех пор, пока Церковь через инструменты соборности не выразит своего видения этой проблемы.

Алла ДМИТРУК, "Релігія в Україні"