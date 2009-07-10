Мгарскому Спасо-Преображенскому монастырю 390 лет

В нынешнем году Мгарский Спасо-Преображенский монастырь (Полтавская область) отмечает 390 лет со дня своего основания.

За четыре века Святая обитель повидала многое: славу, разорение и воскресение. Обитель является центром духовно-религиозной жизни полтавского края. Тысячи монахов возносили и возносят свои молитвы, тысячи тысяч паломников стремились и стремятся в обитель припасть ко Господу и Пречистой Его Матери, попросить заступничества святых угодников Афанасия Лубенского чудотворца, Иосафа Белгородского, преподобномучеников мгарских.

С Мгарским монастырем связаны славные дела и имена светочей Православия — основателя обители митрополита Исаи (Копинского) святителей Афанасия, Патриарха Константинопольского, Иосафа епископа Белгородского, Патриарха Константинопольского Серафима (Анина) и многих других.

В состав монастырского комплекса входили построенные в разное время Преображенский собор, здание келий (не сохранилось), кирпичная монастырская ограда, колокольня, дом настоятеля, гостиница с конным двором, теплая Благовещенская церковь. Ансамбль значительно пострадал в годы Великой Отечественной войны и в советские годы, когда монастырь был закрыт. Также монастырь имел несколько скитов.

В 1993 году монастырь был возвращен Православной Церкви. Из великолепного архитектурного ансамбля до 1993 года сохранились: Преображенский собор, колокольня, Благовещенская церковь, руины настоятельского корпуса (реконструкция завершена в 2008), келейный корпус ХVIII века, скитская церковь свт. Афанасия и часть ограды (реконструкция фасада второго яруса проведена в 2008 г.). Особого внимания достойны мгарские пещеры, прорытые еще в XI веке и простирающиеся вплоть до Лубенского холма и вход в которые в настоящие время завален.

Сегодня Мгарский монастырь, как и в досоциалистические времена, притягивает к себе все новых монахов, послушников, паломников. Богослужение проводится исправно по уставу ежедневно. Братия задействована на различных монастырских послушаниях. Монастырь открыт для паломников.

По материалам сайта Мгарского Спасо-Преображенского монастыря