Купол-великан установлен в Бердянске
10:43, 04 июля 2009Православие
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Весит гигант более 3,5 тонн
Новый купол весом более 3,5 тонн увенчал Христорождественский собор Бердянска (Запорожская область), в котором нынче ведется реконструкция. Замена купола проводилась силами Бердянской епархии. Об этом сообщает «Релігія в Україні» со ссылкой на «Бердянские ведомости».
Купол-великан изготовлен из булата и покрыт позолотой. Старый купол собора передан приходу Вознесенского храма.
Помимо замены окон и ремонта хозяйственных помещений, в кафедральном соборе планируется обновление иконостаса.
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