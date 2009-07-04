Купол-великан установлен в Бердянске

Весит гигант более 3,5 тонн

Новый купол весом более 3,5 тонн увенчал Христорождественский собор Бердянска (Запорожская область), в котором нынче ведется реконструкция. Замена купола проводилась силами Бердянской епархии. Об этом сообщает «Релігія в Україні» со ссылкой на «Бердянские ведомости». Купол-великан изготовлен из булата и покрыт позолотой. Старый купол собора передан приходу Вознесенского храма. Помимо замены окон и ремонта хозяйственных помещений, в кафедральном соборе планируется обновление иконостаса.



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