Патриарх в Украине. Неофициальные размышления

С 27 июля по 5 августа в Украине будет пребывать глава самой значительной Православной Церкви мира – Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Через Русскую Православную Церковь каноническую связь со всем православным миром осуществляет крупнейшая религиозная организация Украины – Украинская Православная Церковь. Именно УПЦ будет радостно приветствовать в Украине Святейшего Патриарха Кирилла.

Патриарх и Украинская Православная Церковь

Патриарх едет к Матери. Не только в том смысле, что Киев – матерь городов русских. Киевская купель, безусловно, – матерь всего Русского Православия, колыбель Русской Православной Церкви, первоиерархом которой является Святейший Патриарх Кирилл. И Патриарх это признает.

Свое отношение к Святейшему Патриарху Кириллу Украинская Православная Церковь выразила еще во время его избрания на Московский Патриарший престол. Принимая во внимание количество голосов, отданных за митрополита Кирилла во время выборов Патриарха, и численность делегатов на Поместном Соборе РПЦ от Украинской Православной Церкви, можно утверждать, что Украина определилась относительно Святейшего Патриарха Кирилла. Вряд ли за полгода что-то могло измениться.

Отношение Святейшего Патриарха Кирилла к Украинской Православной Церкви тоже известно. Именно он один из тех, кто готовил для соборного утверждения материалы относительно канонического статуса УПЦ, который мы имеем сегодня и который дает возможность сохранять единство нашей Церкви. Позиция Патриарха не является его личным мнением, но отражает соборную позицию Церкви. Поместный Собор Русской Православной Церкви, избравший нового Патриарха, одновременно своим решением утвердил статус и права Украинской Православной Церкви. Согласно Уставу РПЦ «Украинская Православная Церковь является самоуправляющейся с правами широкой автономии. В своей жизни и деятельности она руководствуется Томосом Патриарха Московского и всея Руси 1990 года и Уставом Украинской Православной Церкви, который утверждается ее Предстоятелем и согласовывается с Патриархом Московским и всея Руси» (ст. VIII п. 18). Что касается Томоса, который вспоминается в Уставе РПЦ, то он определяет Украинскую Православную Церковь как «независимую и самостоятельную в управлении».

Во время интронизации новоизбранного Патриарха именно Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир как первый по чести читал молитву интронизации, вручал патриаршую митру и передавал Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу посох святого Киевского Митрополита и первого Московского святителя Петра. А Патриарх Кирилл, завершая свое первое патриаршее богослужение, на отпусте впервые помянул своих святых предшественников – «митрополитов Киевских, Московских и всея Руси». Возможно, для нецерковных людей – это несущественные подробности, но Украинская Православная Церковь воспринимает это как видимые знаки патриаршего уважения к кафедре Киевских Митрополитов и Украинской Православной Церкви.

И вряд ли правы те, кто говорит о возможном ограничении прав Украинской Церкви. Наверное, кого-то просто раздражает то, что в Церкви нет раздора и нелепой борьбы за власть, титулы и должности. Украинская Православная Церковь не декларирует свою независимость и самостоятельность – она ею обладает. Но постепенно выстраивает церковную жизнь и церковные институции в Украине, во многом опираясь на опыт Московской Патриархии и Святейшего Патриарха Кирилла.

Патриарх и преодоление раскола

Сразу же после избрания Святейшего Патриарха Кирилла Украинская Православная Церковь выразила надежду, что в реальной перспективе возможно преодоление раскола в Украинском Православии. То же заявляли и представители УПЦ КП и УАПЦ, приветствуя новоизбранного Патриарха. УПЦ своего мнения не изменила, а вот кое-кто уже заявляет о нежелании видеть Святейшего Патриарха Кирилла в Украине.

Не следует ожидать решения проблемы раскола непосредственно во время визита. К счастью, мы уже пережили эпоху ударных строительств к очередному съезду партии и знаем, чего они стоят. Для преодоления раскола нужно работать и предпринимать определенные шаги навстречу друг другу. Поэтому, многое будет зависеть от того, с каким настроением встретят Святейшего Патриарха Кирилла неканонические группировки Украины. Понятно, что на провокациях и акциях протеста будут пытаться зарабатывать политические дивиденды УНА-УНСО, «ПОРА», «Просвіта», братство Андрея Первозваного и им подобные. Свои намерения они уже задекларировали официально и провели репетицию под стенами УНИАНа, с возгласами: «Вон московского попа!» Все эти люди и организации давно известны. Надеемся, что официальные комментарии от УПЦ КП и УАПЦ будут выдержаны в ином тоне и будут способствовать продвижению в деле преодоления раскола, а не разжиганию межнациональной и межконфессиональной розни.

Внешние силы не решат проблем Украинского Православия, если путь к преодолению раскола не найдут сами украинцы. Мы должны отыскать церковный, канонический, евангельский выход из сложившейся ситуации. И только тогда можно надеяться на понимание и помощь Святейшего Патриарха и всей Полноты Вселенского Православия.

Протоиерей Георгий Коваленко, специально для УНИАН