В Симферополе на Петра и Февронии отметят День Семьи

В день памяти святых Петра и Февронии – покровителей семьи (8 июля) в Симферополе (Крым) состоится праздник «День семьи, любви и верности».

Как сообщает корреспондент УНИАН, праздник начнется 7 июля. В рамках мероприятия в Симферопольском художественном музее будут открыты выставка произведений изобразительного искусства «Семья в живописи» и выставка фоторабот «Крымская семья». Также руководители госучреждений, священнослужители, родители, православные педагоги обсудят за круглым столом тему «возрождения семейных ценностей в крымском сообществе».

В тот же день в кафедральный Свято-Петропавловский собор Симферополя прибудет икона с мощами святых Петра и Февронии.

Как сообщили в Симферопольской и Крымской епархии, икона прибудет с крестным ходом (место ее постоянного нахождения – село Морское Феодосийского благочиния), который начался 22 июня и проходит через Крым.

8 июля в Симферополе планируется освящение памятника крымскому учителю и праздничный концерт.

Мероприятие организовано Симферопольской и Крымской епархией Украинской Православной Церкви совместно с органами власти и общественными организациями Крыма.

Справка УНИАН

8 июля (25 июня по юлианскому календарю) Русская православная церковь чтит память муромских святых супругов Петра и Февронии, живших на рубеже XII XIII веков.

Согласно Житию святых, благоверный князь Петр был вторым сыном Муромского князя Юрия Владимировича. Он вступил на Муромский престол в 1203 году. За несколько лет до княжения Петр заболел проказой, от которой никто не мог его излечить. Во сне князю было открыто, что его может исцелить дочь пчеловода Феврония, крестьянка деревни Ласковой в Рязанской земле. Феврония была красива, благочестива и добра, она знала свойства трав и умела лечить недуги, ее слушались дикие животные. Князь полюбил Февронию за ее благочестие, мудрость и доброту и дал обет жениться на ней после исцеления. Девушка исцелила князя, однако он не сдержал своего слова. Болезнь возобновилась, Феврония вновь вылечила князя, и он женился на исцелительнице.

После смерти брата Петр унаследовал княжение. Бояре уважали своего князя, но надменные боярские жены невзлюбили Февронию, не желая иметь правительницей над собой крестьянку. Бояре потребовали, чтобы князь оставил ее. Петр, узнав, что его хотят разлучить с любимой женой, предпочел добровольно отказаться от власти и богатства и удалиться вместе с ней в изгнание. Петр и Феврония покинули Муром, отплыв на лодке по реке Оке. Вскоре в Муроме началась смута, бояре перессорились, домогаясь освободившегося княжеского престола, пролилась кровь. Тогда опомнившиеся бояре собрали совет и решили звать князя Петра обратно. Князь и княгиня вернулись, и Феврония сумела заслужить любовь горожан.

В преклонных летах Петр и Феврония приняли постриг в разных монастырях с именами Давид и Евфросиния, и молили Бога, чтобы им умереть в один день, и похоронить себя завещали вместе в специально приготовленном гробу с тонкой перегородкой посередине.

Они скончались каждый в своей келье в один день и час 8 июля (по старому стилю - 25 июня) 1228 года.

Люди сочли нечестивым хоронить в одном гробу монахов и нарушили волю усопших: их тела были положены в разных обителях. Однако уже на следующий день они оказались вместе. Дважды их тела разносили по разным храмам, но дважды они чудесным образом оказывались рядом. Святых супругов похоронили вместе в городе Муроме около соборной церкви Рождества Пресвятой Богородицы.

Примерно через 300 лет после кончины Петр и Феврония были причислены Русской православной церковью к лику святых. Ныне мощи святых Петра и Февронии покоятся в Свято Троицком женском монастыре в Муроме.

В этот день у православных верующих принято посещать храмы и в своих молитвах просить Бога о большой любви и семейном согласии. Также, по народным приметам с этого дня следует ждать сорок жарких дней.