На Черкащине построят храм в честь последнего кошевого атамана Сечи

На Черкащине построят первый храм в честь святого праведного Петра Калнышевского, передает корреспондент УНИАН. Церковь в честь последнего кошевого атамана Запорожской Сечи появится в казацком крае в Холодном Яру в хуторе Буда неподалеку от тысячелетнего дуба Максима Зализняка на территории Национального историко-культурного заповедника „Чигирин”.

Архиепископ Черкасский и Чигиринский Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Владыка Иоанн освятил место под построение этого храма.

