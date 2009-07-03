На Черкащине построят храм в честь последнего кошевого атамана Сечи
08:46, 03 июля 2009Православие
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...святого Петра Калнышевского
На Черкащине построят первый храм в честь святого праведного Петра Калнышевского, передает корреспондент УНИАН. Церковь в честь последнего кошевого атамана Запорожской Сечи появится в казацком крае в Холодном Яру в хуторе Буда неподалеку от тысячелетнего дуба Максима Зализняка на территории Национального историко-культурного заповедника „Чигирин”.
Архиепископ Черкасский и Чигиринский Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Владыка Иоанн освятил место под построение этого храма.
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