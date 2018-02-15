Предстоятель РПЦ обратился к православной молодежи

В День православной молодежи, который отмечается в праздник Сретения Господне 15 февраля, патриарх Кирилл пожелал всем верующим юношам и девушкам беречь и ценить однажды произошедшую встречу со Христом, которая должна перерасти в служение Ему.

Напомнив в своем послании исторический контекст праздника Сретения – встречу Богомладенца Иисуса и старца Симеона, Первосвятитель отметил, что «Сретение – это праздник встречи души со Христом», сообщает "Фома".

«Безусловно, Господь действует в жизни каждого из нас. Но, погруженные в суету повседневных попечений, мы не всегда замечаем Его присутствие и благодатную помощь», – добавил Святейший.

По словам Патриарха, жизнь современного человека, особенно молодого и здорового «проходит на высоких скоростях, и это часто мешает ему задуматься о главном: о том, что наполняет его существование подлинным смыслом и ценностью».

«И когда человек делает над собой усилие, вырываясь из круговерти забот, и, оставаясь наедине с самим собой, заглядывает в глубины своей души, происходит одно из важнейших событий в его жизни – встреча с Богом», – отметил Первосвятитель.

В связи с этим, православной молодежи патриарх Кирилл пожелал «чтобы эта однажды состоявшаяся встреча со Христом Спасителем стала всежизненным Ему предстоянием и Служением».

«Ибо, как писал святитель Феофан Затворник, «мы все призваны не к мысленному только представлению сего блаженства, а к действительному его вкушению, потому что все призваны иметь и носить в себе Господа и исчезать в Нем всеми силами своего духа» (Слово на Сретение Господне, 1861 г.)», – заметил Святейший Патриарх.

Предстоятель Церкви молится о том, чтобы Господь укрепил сердца православной молодежи в вере, а также «ниспослал силы и Свою неоскудевающую помощь во всех добрых делах и начинаниях».