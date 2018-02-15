Накануне Сретения Господня Предстоятель УПЦ помолился за всех христиан в Киево-Печерской лавре

В среду, 14 февраля, накануне праздника Сретения Господня, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил всенощное бдение в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

За богослужением молились студенты Киевских духовных школ, многочисленные паломники и прихожане обители, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Сретение Господне – один из двунадесятых праздников христианской Церкви, то есть главных праздников церковного года. В переводе с церковнославянского «сърѣтение» – «встреча». Этот праздник – напоминание о встрече Симеона Богоприимца и Богомладенца Христа.

День Сретения – точка во времени, где встретились Ветхий и Новый Заветы, древний мир и христианство.