Накануне Сретения Господня Предстоятель УПЦ помолился за всех христиан в Киево-Печерской лавре

05:29, 15 февраля 2018
Православие
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Предстоятель УПЦ Блаженнейший митрополит Онуфрий / news.church.ua

За богослужением молились студенты Киевских духовных школ, многочисленные паломники и прихожане обители, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Богослужение состоялось в Трапезном храме лавры / news.church.ua

Сретение Господне – один из двунадесятых праздников христианской Церкви, то есть главных праздников церковного года. В переводе с церковнославянского «сърѣтение» – «встреча». Этот праздник – напоминание о встрече Симеона Богоприимца и Богомладенца Христа. 

Сретение Господне православные украинцы отмечают 15 февраля / news.church.ua

День Сретения – точка во времени, где встретились Ветхий и Новый Заветы, древний мир и христианство.

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