Накануне Сретения Господня Предстоятель УПЦ помолился за всех христиан в Киево-Печерской лавре
05:29, 15 февраля 2018
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Предстоятель УПЦ Блаженнейший митрополит Онуфрий / news.church.ua
В среду, 14 февраля, накануне праздника Сретения Господня, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил всенощное бдение в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.
За богослужением молились студенты Киевских духовных школ, многочисленные паломники и прихожане обители, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.
Богослужение состоялось в Трапезном храме лавры / news.church.ua
Сретение Господне – один из двунадесятых праздников христианской Церкви, то есть главных праздников церковного года. В переводе с церковнославянского «сърѣтение» – «встреча». Этот праздник – напоминание о встрече Симеона Богоприимца и Богомладенца Христа.
Сретение Господне православные украинцы отмечают 15 февраля / news.church.ua
День Сретения – точка во времени, где встретились Ветхий и Новый Заветы, древний мир и христианство.
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