Президент Палестины и Патриарх Кирилл обсудили статус Иерусалима и судьбу христиан на Ближнем Востоке

Сохранение особого статуса Иерусалима и гарантии для разных религий - главное условие для сохранения мира на этих землях. Об этом сказал Патриарх Кирилл в среду на встрече с президентом государства Палестина Махмудом Аббасом в патриаршей резиденции в Даниловом монастыре.

На встрече Патриарх указал также на особую роль и значение Государства Палестина в ближневосточном урегулировании, сообщает patriarchia.ru.

В ходе беседы Патриарх отметил, что в минувшем году отмечалось 170-летие постоянного присутствия Русской Православной Церкви на Святой Земле и основания Русской духовной миссии в Иерусалиме.

«Миссия была основана в XIX веке для того, чтобы помогать нашим паломникам, которые в то время в огромном количестве посещали Святую Землю; это служение поддержки паломничества продолжается и сегодня», - отметил Патриарх.

Патриарх Кирилл выразил убеждение, что ключ к умиротворению на землях библейской истории лежит в урегулировании отношений между Палестиной и Израилем, подчеркнув: «Мы глубоко убеждены в том, что прочный мир должен быть достигнут посредством переговоров с учетом законных интересов сторон при понимании того, что должен быть сохранен особый статус Иерусалима и прочно гарантированы достойные условия для совершения религиозной деятельности в Святом городе».

Особую озабоченность в Русской Церкви вызывает то, что в результате военных действий гибнут мирные жители, разрушаются религиозные святыни и памятники архитектуры.

«Как в Сирии, так и в Ираке большой ущерб нанесен религиозным объектам: храмам, мечетям; в том числе были разрушены замечательные памятники древней архитектуры. Во время военных действий погибали и мусульмане, и христиане», - выразил Патриарх сочувствие семьям погибших, которые невинно пострадали в этом конфликте.

Он также обратил внимание на то, что христиане на Ближнем Востоке представляют собой меньшинство, и поэтому потери христианского населения особенно чувствительны.

«Очень большое число христиан покинуло Ирак, многие были убиты в результате военных действий, многие покинули место проживания. Я в первую очередь имею в виду север Ирака, Мосул и окружение этого города, но и в Сирии также очень большие потери среди христианской общины», ― констатировал Владыка. По его убеждению, очень важно восстановить или заново возвести христианские храмы и мечети, которые пострадали в результате военных действий.

В свою очередь в беседе с Патриархом Президент Палестины выразил соболезнования в связи с трагедией, происшедшей 11 февраля. Махмуд Аббас также отметил, что между палестинским руководством и Русской Церковью сложились традиционно добрые отношения. Была также выражена надежда на дальнейшее увеличение числа российских паломников, посещающих Святую Землю.

«Хотел бы подтвердить, что христиане, проживающие в Палестине, не являются меньшинством ― мы рассматриваем их наравне со всеми остальными представителями других религий; это наши граждане, которые пользуются всеми правами», ― заверил Махмуд Аббас.

Палестинский лидер также отметил, что руководство страны уделяет равное внимание религиозным праздникам трех авраамических религий. «Мы посещаем такие праздники, участвуем в их организации», ― рассказал он.