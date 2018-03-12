В Десятинном монастыре молятся воины: православные рассказали о помощи от мощей Георгия Победоносца со Святой Горы Афон (репортаж)

Тысячи верующих пришли поклониться деснице великомученика Георгия Победоносца со Святой Горы Афон в киевский Десятинный монастырь Рождества Пресвятой Богородицы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Десятинном монастыре можно приложиться к деснице святого Георгия Победоносца, которую привезли с Афона

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, ссылаясь на наместника Десятинного монастыря архимандрита Гедеона (Харон), по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия мощи в обители будут находиться в течение первой седмицы Великого поста.

«В непростое для Украинской Православной Церкви время Митрополит Онуфрий благословил пребывание в Десятинном монастыре десницы Георгия Победоносца с целью духовной и молитвенной поддержки православных. В эти дни очень много военных, защитников Родины, приходят в нашу обитель. Ветераны АТО предлагают свою помощь», - рассказал архимандрит Гедеон.

В эти дни многие верующие УПЦ приезжают помолиться у мощей Георгия Победоносца.

«Многие воины приходят помолиться святому. Кто-то о силе, кто-то о победе, кто-то о мужестве. Мне очень нравится храм Десятинного монастыря, мало осталось таких приходов, где молятся круглосуточно. Здесь монахи проводят день в молитве. Я считаю этот храм одним из самых ценных не только исторически, но и духовно», - рассказал прихожанин Александр.

Людмила Доценко приехала из Северодонецка Луганской области, чтобы помолиться святому.

«Я приехала в этот храм, потому что привезли сюда мощи Георгия Победоносца. Я считаю, что он всегда помогает, хотя я не жду явной помощи. А когда мощи со Святой Горы Афон привезли - это большая радость», - делится женщина.

Прихожанка Десятинного монастыря Ирина Боленская отметила, что из разных уголков Украины православные едут, чтобы приложиться к мощам Георгия Победоносца.

«Люди даже нанимают автобусы и приезжают. Это очень странно, потому, что нет особого разглашения, лишь милостью Божьей. Именно сейчас и именно к нам»,- рассказала Ирина.

По словам отца Гедеона, во время пребывания десницы святого в стенах монастыря, чувствуется поддержка, защита и помощь Георгия Победоносца.

Сейчас в монастыре непрерывно читается акафист святому Георгию Победоносцу, круглосуточно совершаются молебны с освящением воды и помазанием святым елеем.

«Благодать от пребывания святых мощей чувствуется, особенно когда собирается полный храм. Сегодня во время молебна было более 200 верующих. На водосвятном молебне у нас помазывают святым елеем, окропляют святой водой, люди пьют святую воду. Верующие записываются на ночь читать псалтырь перед чудотворным образом пресвятой Богородицы Владимиро-Десятинной иконы Божией Матери»,- отметил архимандрит Гедеон.

По словам наместника Десятинного монастыря, в дни пребывания мощей святого Георгия Победоносца много людей обращаются в обитель и предлагают свою поддержку.

«Люди оставляют свои координаты. У каждого человека есть возможность сказать свое слово. Каждый из нас должен сделать какой-то поступок, каждый из нас потом этими делами или оправдается или будет осужден. Если мы всем миром не будем защищать друг друга, то хорошего из этого ничего не будет. Желаю всем поступать по совести, и помнить о том, что вера без дел мертва»,- отмечает наместник Десятиного монастыря.

Архимандрит Гедеон рассказал, что в Десятинном монастыре находится много чудотворных икон, к которым приезжают молиться со всей Украины.

«У нас в храме находится икона Матери Божьей Княжеградская - так называемая «Минская», множество чудес от нее происходило. Когда был поджог храма, именно в нее был брошен коктейль Молотова и все сгорело, а она даже не загорелась. Люди рассказывали о чудесах, которые происходили в нашем храме. Очень многие пары к нам обращаются, которые много лет живут, а детей нет, и заключение от врачей, что бесплодны - мы говорим обращайтесь к Богу, люди так и делают. Множество детей мы уже крестили. У Бога все возможно. Чудеса происходят с нами ежедневно, но мы не всегда это замечаем. Поэтому именно для поддержания молитвенного духа и пребывают у нас мощи», - добавил отец Гедеон.

Юлия Витман, Центр информации УПЦ.