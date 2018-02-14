В Бухаресте Патриарх Варфоломей примет участие в освящении Национального собора

Константинопольский Патриарх Варфоломей примет участие в освящении Национального собора в Бухаресте.

Об этом заявил Румынский Патриарх Даниил во время заседания Национального церковного совета, который собрался в Патриаршей резиденции в Бухаресте, сообщает "Седмица" со ссылкой на официальный сайт Румынской Православной Церкви.

Патриарх Варфоломей был устно приглашен Патриархом Даниилом принять участие в освящении гигантского храма, возводимого в столице Румынии, во время церковного Собора, прошедшего на Крите в 2016 году, а затем на Фанар было отправлено официальное письмо с приглашением.

В прошлом году Константинопольский Патриарх выразил желание участвовать в освящении главного храма Румынской Православной Церкви, назвав его событием особого значения для румынского православия. Об этом Патриарх Варфоломей заявил в интервью телеканалу Румынского Патриархата.

«Патриарх Даниил, еще в прошлом году, после святого и великого Критского Собора, пригласил меня принять участие в освящении этого собора. Когда бы я ни возвращался в Румынию, это всегда особый случай для меня, радость и честь, но все это будет еще большим, когда я прибуду, если я буду этого достоин, участвовать в таком событии большого исторического значения, как освящение нового Патриаршего собора в центре Бухареста», – сказал Патриарх Варфоломей.

Торжества, связанные с освящением Национального собора в Бухаресте, будут длиться пять дней, с 25 по 30 ноября, сообщил Патриарх Даниил, который представил нынешний этап строительных работ по возведению Национального собора, постройка которого выполнена на 80%.

После завершения монтажа железобетонной конструкции планируется начать сборку металлической конструкции кровли. Главная башня собора (или «Пантократор») будет установлена в период с июля до конца сентября. Кроме того, колокола собора будут отлиты и введены в эксплуатацию в период с августа по октябрь, тогда как кресты храма будут установлены на башнях и куполах к концу октября. В этот период также будут установлены бронзовые двери главного входа.