Частица мощей святого Георгия прибыла в Киев

28 июня частица мощей святого великомученика и победоносца Георгия прибыла в Десятинный монастырь Рождества Пресвятой Богородицы. Об этом сообщает «Украина православная». Мощи были подарены Десятинному монастырю Иерусалимской Церковью, и теперь верующие Украинской Православной Церкви смогут возносить свои молитвы и просьбы великому святому и угоднику Георгию в первом каменном храме Киевской Руси, сведенном святым равноапостольным князем Владимиром в Х веке.



Святой Георгий родился и вырос в христианской семье. Его отец был замучен за исповедание Христа. Георгий вступил на военную службу, прославился своей храбростью и стал римским военачальником.

Во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане Георгий раздал свое имущество, сам появился к императору и объявил себя христианином. Диоклетиан пытался убедить мученика не терять своей молодости и чести, но, ничего не добившись, приказал воинам колоть его копьями. Но едва лишь копья касались тела святого, железное острие размягчалось и сгибалось. Воины отвели святого в темницу, положили на грудь большой камень и привязали к колесу, которое стали крутить, срезая со святого тело. Но на Георгия снизошел Господь в виде юноши и исцелил его раны. Убедившись в своем бессилии, Диоклетиан приказал отрубить святому голову. Немало свидетелей мучений Георгия, в том числе царица Александра, жена Диоклетиана, обратились к Христу.

При царе Константине в Лидде был построен храм во имя мученика, и его мощи были туда перенесены. Когда мусульмане захватили Палестину, церковь обветшала. В честь освящения этого храма на Руси было построено много монастырей и церквей.



В Бейруте, близ Лидды, произошло великое чудо. В озере поселился огромный змей, который убивал и выкрадывал людей. Ежедневно жители города отдавали змею одного из своих детей. Когда змею привели на съедение царскую дочь, появился Георгий Победоносец на белом коне, вышел из озера и ударил змея копьем в гортань, а конь стал топтать его копытами. Георгий приказал царской дочке связать змея поясом и вести в город. Там он убил чудище мечом, а жители сожгли его за городом. Потом они окрестились и построили большой храм во имя Пресвятой Богородицы и святого великомученика Георгия. Когда храм освящали, в алтаре вдруг появился источник живой воды, которая исцеляет любую болезнь.



Отныне и в Украине по милости Божьей люди смогут обращаться к заступничеству святого Георгия.

Святой Георгие, моли Бога за нас!

