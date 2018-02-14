На Кипре прошел православный молодежный фестиваль "Братья"

С 4 по 11 февраля на Кипре, в городе Лимассоле, проходил XXII Международный православный молодежный зимний фестиваль «Братья».

Его участниками стали 140 молодых людей из 40 городов и 6 стран — России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Литвы, Болгарии, сообщается на сайте Кипрской Православной Церкви.

Молодежный форум проходит летом и зимой / churchofcyprus.org.cy

По приглашению Предстоятеля Кипрской Православной Церкви Блаженнейшего Хризостома II участники мероприятия посетили первый русский храм на Кипре в честь апостола Андрея Первозванного в Эпископио и встретились с митрополитом Тамасосским и Оринийским Исаией.

В Лимассоле состоялись ночная Литургия и встреча с митрополитом Лимассольским Афанасием.

В дни проведения фестиваля молодежь совершила паломничество к святыням Кипра, в том числе побывала в Киккском монастыре и на месте проповеди святого апостола Павла в Пафосе. Традиционно в рамках фестиваля были организованы беседы со священниками на разные темы.

Летний фестиваль "Братья" пройдет с 4 по 12 августа 2018 года в Ахтубинской епархии Астраханской митрополии.

Напомним, первый фестиваль «Братья» состоялся в 2005 году на Бородинском поле. В последующие годы форум стал проходить летом и зимой по всему миру. Основу фестиваля составляют образовательные семинары, тематические беседы со священнослужителями, экскурсии, балы, спортивные конкурсы, мастер-классы различной направленности, творческие выступления православных молодежных коллективов и исполнителей разных направлений.