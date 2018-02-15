Священномученик Иаков (Таценко): бродячий монах, расстрелянный за чтение Евангелия

Войдя во вкус массовых расстрелов, кровавый советский режим в 1937-38 годах проводил свои «чистки» особо цинично. Священнослужителей в это время арестовывали планово, проводя обыски и задержания просто на улицах. После коротких допросов, следовали решения «тройки», которые не утруждая себя в разбирательствах, выносили десятки смертных приговоров в день. Дата 14 января 1938 стала днем расстрела многих монахов Киево-Печерской лавры, пострадавших за веру, среди них - Священномученик Иаков (Таценко).

Будущий священномученик Иаков Ананьевич Таценко родился в 1888 году в селе Шабельник Чигиринского уезда Киевской губернии в крестьянской семье.

О детстве и юношестве Иакова никаких сведений не сохранилось. В Киево-Печерскую лавру он пришел в возрасте двадцати лет, и с октября 1908 года находился в обители на испытании. Через год – с января 1909 года – записан в послушники.

В 1914 году началась Первая мировая война, и 30 декабря послушника Иакова мобилизуют в действующую армию. Военную службу он несет до самого конца войны.

Ни фронт, ни армейские будни не изменили душевных порывов Иакова Таценко, и в августе 1918 года он возвратился в Киево-Печерскую лавру, где продолжил нести послушание в экклесиаршем ведомстве.

16 декабря 1921 года он принял монашеский постриг с именем Иустин. А 26 ноября 1923 года в Иоанно-Златоустовской (железной) церкви рукоположен в сан иеродиакона. Все это время несет служение в Киево-Печерской лавре, с 1932 года — в сане иеромонаха.

После закрытия лавры проживал на квартирах, в частности на Госпитальном спуске.

Впервые монах Иустин арестован в 1933 году, когда при обыске в его квартире были обнаружены деньги царской чеканки. После инцидента с «валютой» монаха выселили из Киева, и он переезжает в пригородный Ирпень.

Несмотря на то, что советская власть изо всех сил пыталась искоренить религию из сознания народа, люди не могли отказаться от Бога по приказу, и тайно продолжали следовать церковным традициям и обрядам. В тридцатых годах церковные лавки были закрыты, а кресты и церковные атрибуты покупали тайно из-под полы.

Понимая, что подвергается рискам, монах Иустин совместно с иеромонахом Пулианом (Боднаруком) тайно изготовляли церковные венчики для усопших, а также разрешительные молитвы и кресты. За то, что помогал православным по-христиански хоронить своих родственников, отец Иустин получил свой первый срок.

Следствие по делу о незаконном изготовлении церковной продукции было начато 1 апреля 1934 года. В деле сохранилась подписка о невыезде, протокол допроса от 23 апреля 1934 года и обвинительное заключение, составленное 22 мая 1934 года.

На следующий день особое совещание при коллегии ГПУ Украинской Республики постановило: «Таценко Якова Ананьевича заключить в исправительный трудовой лагерь сроком на три года, считая срок заключения с 23/V-34 г., заключить под стражу».

После возвращения из лагеря будущий священномученик переехал в Черкассы. Три года лагеря трудового режима не смогли выбить из монаха его веры и стремления нести Слово Божие, хотя именно на это и надеялись карательные органы. За отцом Иустином тщательно следят, и вскоре обвиняют в новые «злодеяниях».

По данным НКВД, отец Иустин проживает «без определенных занятий», «является бродячим монахом, ходит по рынкам, читает Евангелие, ведет антисоветскую агитацию».

Монаха арестовали 28 декабря 1937 года сотрудники Черкасского райотдела НКВД и направили на содержание под стражей в местную тюрьму.

После короткого допроса, в ходе которого монах не признал вину в предъявлении ему антисоветской агитации, решением «тройки» при Киевском областном управлении НКВД от 29 декабря 1937 г. приговорен к расстрелу.

Приговор был приведен в исполнение через две недели - 14 января 1938 года.

Иеромонах Иаков включен в Собор 103 Черкасских новомучеников, за неимением сведений - прославлен по имени, указанному в следственном деле.

Юбилейным Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 2000 г включен в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской.