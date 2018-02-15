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Священномученик Иаков (Таценко): бродячий монах, расстрелянный за чтение Евангелия

05:44, 15 февраля 2018
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Понимая, что подвергается рискам, монах Иустин тайно изготовлял церковные венчики для усопших, а также разрешительные молитвы и кресты. За то, что помогал православным по-христиански хоронить своих родственников, отец Иустин получил свой первый срок. Подробнее - в материале "УНИАН-Религии".

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Войдя во вкус массовых расстрелов, кровавый советский режим в 1937-38 годах проводил свои «чистки» особо цинично. Священнослужителей в это время арестовывали планово, проводя обыски и задержания просто на улицах. После коротких допросов, следовали решения «тройки», которые не утруждая себя в разбирательствах, выносили десятки смертных приговоров в день. Дата 14 января 1938 стала днем расстрела многих монахов Киево-Печерской лавры, пострадавших за веру, среди них - Священномученик Иаков (Таценко).

Будущий священномученик Иаков Ананьевич Таценко родился в 1888 году в селе Шабельник Чигиринского уезда Киевской губернии в крестьянской семье.

О детстве и юношестве Иакова никаких сведений не сохранилось. В Киево-Печерскую лавру он пришел в возрасте двадцати лет, и с октября 1908 года находился в обители на испытании. Через год – с января 1909 года – записан в послушники.

В 1914 году началась Первая мировая война, и 30 декабря послушника Иакова мобилизуют в действующую армию. Военную службу он несет до самого конца войны.

Отправка солдат на фронт во время Первой Мировой войны / zavtra.ru

Ни фронт, ни армейские будни не изменили душевных порывов Иакова Таценко, и в августе 1918 года он возвратился в Киево-Печерскую лавру, где продолжил нести послушание в экклесиаршем ведомстве.

16 декабря 1921 года он принял монашеский постриг с именем Иустин.  А 26 ноября 1923 года в Иоанно-Златоустовской (железной) церкви рукоположен в сан иеродиакона. Все это время несет служение в Киево-Печерской лавре, с 1932 года — в сане иеромонаха.

Церковь Иоанна Златоуста, или Железная церковь в Киеве. Сейчас на этом месте - здание Национального цирка Украины / toursdekiev.com.ua

После закрытия лавры проживал на квартирах, в частности на Госпитальном спуске.

Впервые монах Иустин арестован в 1933 году, когда при обыске в его квартире были обнаружены деньги царской чеканки. После инцидента с «валютой» монаха выселили из Киева, и он переезжает в пригородный Ирпень.  

Несмотря на то, что советская власть изо всех сил пыталась искоренить религию из сознания народа, люди не могли отказаться от Бога по приказу, и тайно продолжали следовать церковным традициям и обрядам. В тридцатых годах церковные лавки были закрыты, а кресты и церковные атрибуты покупали тайно из-под полы.  

Железнодорожная станция в Ирпене. Открытка 1910 года / irpin.online

Понимая, что подвергается рискам, монах Иустин совместно с иеромонахом Пулианом (Боднаруком) тайно изготовляли церковные венчики для усопших, а также разрешительные молитвы и кресты. За то, что помогал православным по-христиански хоронить своих родственников, отец Иустин получил свой первый срок.

Следствие по делу о незаконном изготовлении церковной продукции  было начато 1 апреля 1934 года. В деле сохранилась подписка о невыезде, протокол допроса от 23 апреля 1934 года и обвинительное заключение, составленное 22 мая 1934 года.

Главный вход на территорию Всеукраинского музейного городка, функционировавшего на территории Киево-Печерской лавры. 1930-е годы / photohistory.kiev.ua

На следующий день особое совещание при коллегии ГПУ Украинской Республики постановило: «Таценко Якова Ананьевича заключить в исправительный трудовой лагерь сроком на три года, считая срок заключения с 23/V-34 г., заключить под стражу».

После возвращения из лагеря будущий священномученик переехал в Черкассы. Три года лагеря трудового режима не смогли выбить из монаха его веры и стремления нести Слово Божие, хотя именно на это и надеялись карательные органы. За отцом Иустином тщательно следят, и вскоре обвиняют в новые «злодеяниях».

Черкассы. Фото начала ХХ века / beket.com.ua

По данным НКВД, отец Иустин проживает «без определенных занятий», «является бродячим монахом, ходит по рынкам, читает Евангелие, ведет антисоветскую агитацию».

Монаха арестовали 28 декабря 1937 года сотрудники Черкасского райотдела НКВД и направили на содержание под стражей в местную тюрьму.

После короткого допроса, в ходе которого монах не признал вину в предъявлении ему антисоветской агитации, решением «тройки» при Киевском областном управлении НКВД от 29 декабря 1937 г. приговорен к расстрелу.

Приговор был приведен в исполнение через две недели - 14 января 1938 года.

Иеромонах Иаков включен в Собор 103 Черкасских новомучеников, за неимением сведений -  прославлен по имени, указанному в следственном деле.

Юбилейным Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 2000 г включен в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской.

"УНИАН-Религии" с использованием материалов, предоставленных Киево-Печерской Лаврой.

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