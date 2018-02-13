Церковный хор из Ирпеня стал лауреатом международного фестиваля православных песнопений

Хор ирпенского храма УПЦ в честь святого Николая Чудотворца вновь получил международное признание: он стал лауреатом XVII Международного фестиваля православных песнопений «Коложский Благовест» в белорусском городе Гродно.

Как сообщает "Ирпенский вестник", коллектив занял второе место в категории «Церковные хоры епархий и районных центров».

В фестивале принимали участие 34 коллектива – церковные и светские хоры и ансамбли из Беларуси, Украины, России, Сербии, Черногории, Македонии, Румынии, Польши и Узбекистана.

В конкурсную программу ирпенского хора входил ряд произведений: «Задостойник Богоявленню» Киево-Печерского распева, стихира «Зряще мя безгласна». Строкина, «Трисвятое» К. Стеценко, «Виватная сюита» анонимного автора XVIII века, колядка «Тешуть плотники» в обработк Жданкина.

«Мы впервые выступали в Гродно. Очень рады победе, борьба была непростая. Привезем отсюда большой опыт, любовь и гостеприимство», – сказала после награждения регент хора Анна Кифенко.

***Ежегодный фестиваль «Коложский Благовест» был основан в 2002 году. Его название связано с духовной и архитектурной жемчужиной Гродно – Коложською церковью в честь святых Бориса и Глеба, построенной в XII веке. В 2011 году фестиваль получил статус международного.