В день 450-летия преставления преподобного Феодосия Тотемского православные молились о мире в Украине

16:37, 13 февраля 2018
Православие
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Торжества по случаю 450-летия преставления преподобного Феодосия Тотемского / vologda-mitropolia.ru

Митрополит Игнатий вознес молитву о мире в Украине, сообщает patriarchia.ru.

По окончании Литургии у раки с честными мощами преподобного Феодосия Тотемского было совершено славление, почле чего владыка Игнатий вознес молитву основателю Спасо-Суморина монастыря.

Затем архипастыри обратились к многочисленным верующим с приветственными словами. Владыка Игнатий отметил большое значение возвращения в монастырь в 2016 году мощей преподобного Феодосия.

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