В день 450-летия преставления преподобного Феодосия Тотемского православные молились о мире в Украине
16:37, 13 февраля 2018Православие
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Торжества по случаю 450-летия преставления преподобного Феодосия Тотемского / vologda-mitropolia.ru
В день 450-летия преставления преподобного Феодосия Тотемского, 10 февраля, митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий совершил Божественную литургию в Вознесенском соборе основанного святым Феодосием Спасо-Суморина монастыря.
Митрополит Игнатий вознес молитву о мире в Украине, сообщает patriarchia.ru.
По окончании Литургии у раки с честными мощами преподобного Феодосия Тотемского было совершено славление, почле чего владыка Игнатий вознес молитву основателю Спасо-Суморина монастыря.
Затем архипастыри обратились к многочисленным верующим с приветственными словами. Владыка Игнатий отметил большое значение возвращения в монастырь в 2016 году мощей преподобного Феодосия.
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