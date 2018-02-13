В день 450-летия преставления преподобного Феодосия Тотемского православные молились о мире в Украине

В день 450-летия преставления преподобного Феодосия Тотемского, 10 февраля, митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий совершил Божественную литургию в Вознесенском соборе основанного святым Феодосием Спасо-Суморина монастыря.

Митрополит Игнатий вознес молитву о мире в Украине, сообщает patriarchia.ru.

По окончании Литургии у раки с честными мощами преподобного Феодосия Тотемского было совершено славление, почле чего владыка Игнатий вознес молитву основателю Спасо-Суморина монастыря.

Затем архипастыри обратились к многочисленным верующим с приветственными словами. Владыка Игнатий отметил большое значение возвращения в монастырь в 2016 году мощей преподобного Феодосия.