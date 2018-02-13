Митрополит Иларион (Алфеев) рассказал греческому церковному агентству новостей о ситуации в УПЦ

16:04, 13 февраля 2018
Православие
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Митрополит Иларион / anna-news.info

Текст интервью опубликван на сайте ОВЦС РПЦ.

"Для православных России и Беларуси Украина – это не чужая страна. Киев – это колыбель русского Православия и древнейшая кафедра Русской Православной Церкви. С глубоким сочувствием мы наблюдаем за событиями последних лет в этой стране: нестабильность, вооружённый конфликт на Донбассе, связанная с этим радикализация политической атмосферы. Украинская Православная Церковь – это крупнейшая конфессия страны, она остаётся вне политики и не поддерживает ни одну из сторон конфликта. Это позволяет ей сохранить миротворческий потенциал, реально объединяющий Украину...", - сказал владыка Иларион.

Он также упомянул о законопроектах, которые дискриминируют верующих УПЦ.

"Представьте себе, что начнётся, если, к примеру, власти Греции поставят задачу присоединить каноническую Элладскую Православную Церковь к одному из местных неканонических образований? Скажем, храмы канонической Церкви в Греции насильно, при поддержке полиции, начнут передавать так называемым «старостильникам» под предлогом того, что таково якобы желание части верующих? Именно это сейчас происходит в Украине. Более того, в Украине пытаются легализовать этот процесс путём принятия нескольких законопроектов, которые дискриминируют верующих Украинской Православной Церкви", - рассказал митрополит Иларион.

Владыка также прокомментировал желание создания единой поместной церкви.

"Сторонники этого проекта, и представители Украинской греко-католической церкви начинают открыто говорить о том, что цель принудительного объединения православных Украины – это их последующее присоединение к греко-католической унии. Влияние греко-католической церкви на положение Православной Церкви в Украине имеет скрытый характер, но его нельзя недооценивать. Вы слышали про обращение к Святейшему Патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении автокефалии, которое направил в прошлом году украинский Парламент? Все инициаторы этого обращения известны, и большинство из них – греко-католики", - подчеркнул Глава ОВЦС РПЦ.

Владыка Иларион также рассказал, как решить проблемы церковного единства.

"На недавней встрече с представителями Украинской Православной Церкви Святейший Патриарх Варфоломей подчеркнул, что проблемы церковного единства можно решить только каноническими, а не политическими методами. Такой же позиции придерживаются и Предстоятели других Поместных Православных Церквей, неоднократно выражавшие поддержку Украинской Православной Церкви. Основная угроза межконфессиональному миру в Украине – это вмешательство политиков во внутреннюю жизнь Церкви. Мы благодарны нашим православным собратьям, что они видят эту угрозу православию Украины, и просим их молиться о возвращении мира и взаимопонимания в эту страну", - сказал он.

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