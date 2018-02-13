Митрополит Иларион (Алфеев) рассказал греческому церковному агентству новостей о ситуации в УПЦ

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), отвечая на вопросы греческого церковного агентства новостей «Ромфеа», затронул ряд тем, касающихся Украинской Православной Церкви.

Текст интервью опубликван на сайте ОВЦС РПЦ.

"Для православных России и Беларуси Украина – это не чужая страна. Киев – это колыбель русского Православия и древнейшая кафедра Русской Православной Церкви. С глубоким сочувствием мы наблюдаем за событиями последних лет в этой стране: нестабильность, вооружённый конфликт на Донбассе, связанная с этим радикализация политической атмосферы. Украинская Православная Церковь – это крупнейшая конфессия страны, она остаётся вне политики и не поддерживает ни одну из сторон конфликта. Это позволяет ей сохранить миротворческий потенциал, реально объединяющий Украину...", - сказал владыка Иларион.

Он также упомянул о законопроектах, которые дискриминируют верующих УПЦ.

"Представьте себе, что начнётся, если, к примеру, власти Греции поставят задачу присоединить каноническую Элладскую Православную Церковь к одному из местных неканонических образований? Скажем, храмы канонической Церкви в Греции насильно, при поддержке полиции, начнут передавать так называемым «старостильникам» под предлогом того, что таково якобы желание части верующих? Именно это сейчас происходит в Украине. Более того, в Украине пытаются легализовать этот процесс путём принятия нескольких законопроектов, которые дискриминируют верующих Украинской Православной Церкви", - рассказал митрополит Иларион.

Владыка также прокомментировал желание создания единой поместной церкви.

"Сторонники этого проекта, и представители Украинской греко-католической церкви начинают открыто говорить о том, что цель принудительного объединения православных Украины – это их последующее присоединение к греко-католической унии. Влияние греко-католической церкви на положение Православной Церкви в Украине имеет скрытый характер, но его нельзя недооценивать. Вы слышали про обращение к Святейшему Патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении автокефалии, которое направил в прошлом году украинский Парламент? Все инициаторы этого обращения известны, и большинство из них – греко-католики", - подчеркнул Глава ОВЦС РПЦ.

Владыка Иларион также рассказал, как решить проблемы церковного единства.

"На недавней встрече с представителями Украинской Православной Церкви Святейший Патриарх Варфоломей подчеркнул, что проблемы церковного единства можно решить только каноническими, а не политическими методами. Такой же позиции придерживаются и Предстоятели других Поместных Православных Церквей, неоднократно выражавшие поддержку Украинской Православной Церкви. Основная угроза межконфессиональному миру в Украине – это вмешательство политиков во внутреннюю жизнь Церкви. Мы благодарны нашим православным собратьям, что они видят эту угрозу православию Украины, и просим их молиться о возвращении мира и взаимопонимания в эту страну", - сказал он.