Во вторую годовщину встречи в Гаване иерархи обсудили положение христиан на Ближнем Востоке

Во вторую годовщину встречи в Гаване Патриарха Кирилла и Папы Римского, 12 февраля, состоялась международная конференция, посвященная положению христиан на Ближнем Востоке.

Как сообщает служба коммуникации ОВЦС РПЦ, форум, организованный при участии католической архиепархии Австрии, состоялся в Архиепископском дворце Вены.

Конференция открылась выступлением архиепископа Венского кардинала Кристофа Шенборна. Он рассказал о значении гаванской встречи, особо отметив, что это историческое событие само по себе стало посланием для всех христиан и людей доброй воли.

Затем прозвучал доклад председателя ОВЦС митрополита Волоколамского Илариона, посвященный положению гонимых христиан, реализации практического православно-католического взаимодействия в этой области, а также деятельности РПЦ, направленной на поддержку страждущих. Митрополит Иларион представил собравшимся каталог разрушенных христианских храмов, подготовленный совместными усилиями Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата и католической организации «Помощь Церкви в беде». Брошюра содержит данные о 30 объектах.

В своем докладе владыка Иларион рассказал о крупнейшей гуманитарной акции, осуществленной на днях в Сирии Межрелигиозной рабочей группой.

Кардинал Курт Кох ознакомил участников с гуманитарной деятельностью Римско-Католической Церкви на Ближнем Востоке, в особенности в Сирии и Ираке. Значительную часть своего доклада кардинал посвятил осмыслению феномена христианского мученичества.

Далее выступили иерархи христианских Церквей Сирии. Епископ Дамаска Армаш Налбандян рассказал о положении христиан в Сирии, где в течение 7 лет разрушаются церкви, похищаются духовенство и миряне, христиане покидают родные земли. По данным иерарха, 60% местных христиан потеряли свои дома, только среди армянской общины Сирии убито более 200 человек, 450 ранено, 120 человек похищено, уничтожены тысячи домов, 70 церквей разрушено, более 50 христианских зданий повреждены.

Епископ Армаш Налбандян призвал христианские Церкви содействовать сохранению христианского присутствия на Ближнем Востоке, в том числе путем молитвы. Иерарх выразил благодарность за солидарность, проявленную православными и католиками.

Маронитский епископ Захле Джозеф Муавад рассказал о непростой общественной и гуманитарной обстановке в Ливане, где находится 2 миллиона беженцев из Сирии.