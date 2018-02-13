В РПЦ сообщили, при каких условиях может состояться следующая встреча Патриарха Кирилла и Папы Римского

Следующая встреча Папы Римского и Патриарха Кирилла состоится, когда они будут вновь к ней готовы.

Об этом 12 февраля заявил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) РПЦ митрополит Волоколамский Иларион, сообщают российские СМИ.

Митрополит Иларион также сообщил, что в настоящий момент подготовка к новой встрече Патриарха Кирилла и Папы Римского не ведется.

"Решение о том, где и когда встретиться, зависит от Папы и Патриарха. Решение встретиться в Гаване было неожиданным, это было общее решение этих двух людей. Я думаю, что когда они будут готовы встретиться снова, они найдут подходящее для этого место", - сказал владыка Иларион.

Также он добавил, что «у нас есть достаточно пространства, чтобы воплотить то, что было намечено на первой встрече».

Во вторую годовщину встречи Патриарха Кирилла и Папы Римского в Вене проходит конференция, на которой представители РПЦ, Ватикана и ближневосточных церквей обсуждают вопрос помощи христианам в Сирии.