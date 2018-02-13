Власти Грузии отметили заслуги Патрирха Илии ІІ в развитии государства

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили и президент страны Георгий Маргвелашвили 12 февраля приняли участие в международной конференции "Церковь и общественная жизнь", посвященной 100-летию восстановления автокефалии Грузинской Православной Церкви.

Первые лица страны в рамках конференции осмотрели выставку, посвященную истории Грузинской Церкви и выступили с речью, в которой отметили доверительные отношения между государством и Церковью, а также «неоценимые заслуги перед родиной» Патриарха всея Грузии Илии II, сообщает Sputnik.

"Грузинские богословие и мысль всегда были и являются интересными для христианского мира. Поэтому, я думаю, абсолютно естественно, что научная конференция и дискуссии на такую актуальную тему, какой является религия и общественная жизнь, проводится в Грузии, где между духовной и мирской сферами существует богатый многовековой опыт гармоничных отношений", - заявил премьер Грузии.

По словам Квирикашвили, отношения между обществом и Церковью, основанные на уважении и доверии, является одной из главных опор грузинской государственности.

Глава правительства отметил, что Грузия много раз стояла перед трудными испытаниями, и в такие моменты Грузинская Церковь и патриархи всегда играли выдающуюся роль.

"С этой стороны, особый вклад в этом его Святейшества, Патриарха всея Грузии Илии II, нашего духовного отца, который 40 лет стоит во главе грузинской Церкви и заслуга которого перед нашей родиной неоценима", — подчеркнул Квирикашвили.

Президент Грузии в ходе выступления подчеркнул важность Церкви в процессе борьбы с человеческой агрессией.

"Несмотря на то, что у нас всех – разных общественных групп, Церкви и государства, есть свой путь развития, все же есть вопросы, в которых мы все сходимся во мнении. Это вопросы, которые представляют собой цель и предмет заботы каждого из нас: это существующий в нашем обществе высокий уровень агрессии, не принятие особенностей, готовность подавлять и уничтожать особенность. Для каждого из нас — для государства и Церкви важно, чтобы наши граждане с этой точки зрения не были ориентированы на агрессию и уничтожение других", — заявил президент.

На международной конференции присутствовали также председатель парламента Грузии, местоблюститель патриарха всея Грузии, владыка Шио, представители Священного Синода ГПЦ, различных религиозных конфессий и иностранные гости.

Конференция завершится 13 февраля. Организаторами мероприятия выступили Правительство Грузии и существующий при Патриархии Международный центр христианских исследований.