Преподобномученик Феодор (Юзвюк): Монах Киево-Печерской лавры, расстрелянный за веру (публикация)

За два десятилетия от начала кровавой Октябрьской революции только в Киеве было расстреляно, по некоторым данным, 8 тыс священнослужителей. Долгие годы советские власти тщательно скрывали следы своих преступлений перед народом, и только после снятия грифа секретности стали доступны некоторые списки жертв безбожного режима. Так на момент открытия дела расстрелянного в 1938 году монаха Киево-Печерской лавры Феодора Ивановича Юзвюка в протоколах не было указано его монашеское имя, поэтому Церковь прославила его по имени, указанному в следственном деле…

Будущий преподобномученик Феодор Иванович Юзвюк родился 16 мая 1876 года в селе Новоберезовка (по другим данным — с. Корытельск) Вельского уезда Гродненской губернии.

В Киево-Печерской лавре находился на послушании маляра с октября 1907 года.

Монашеский постриг принял 4 апреля 1918 года.

18 октября 1923 года в церкви св. Иоанна Златоуста при Киевском религиозно-­просветительском обществе был рукоположен в сан иеродиакона.

После закрытия лавры иеродиакон Феофил переезжает в Бучу под Киевом. Чтобы заработать на пропитание, выполняет самую черную работу.

В 1930-х годах он переезжает в Черкассы. Здесь ему удалось устроиться на тихую работу сторожа, которая дает возможность монаху проводить время в молитве.

Отец Феофил ведет самый неприметный образ жизни, однако, как и все священно­служители и монахи, находится на учете в отде­ле НКВД.

28 декабря 1937 года к отцу Феофилу пришли люди в форме. Черкасским районным отделением НКВД он был арестован и направлен в черкасскую тюрьму, где содержался под стражей.

В следственном деле иеромонаха сохранилась лишь скудная информация. Так, известно, что монах был обвинен по ст. 54-10 Уголовного кодекса УССР за «антисоветскую пропаганду и агитацию». Эта статья в Уголовном Кодексе предусматривала меру наказания от шести месяцев лишения свободы – до расстрела. Однако для священнослужителей в тридцатые годы практически всегда избирали высшую меру наказания.

Уже на следующий день после ареста ре­шением «тройки» при Киевском областном управлении НКВД Украинской Республики от 29 декабря 1937 г. иеромонах Феофил (в следственном деле записан под фамилией Юзвик) приговорен к расстрелу.

Приговор приведен в исполнение в киевской тюрьме через две недели - 14 января 1938 г.

Через полвека после кровавых «чисток» советская власть начала официально реабилитировать расстрелянных. Так, после пересмотра дела иеродиакона Феофила, 27 апреля 1989 года с него также сняли клеймо «контрреволюционера».

Решением Священного Синода Украинской Православной Церкви от 28 октября 1997 года иеродиакон был причислен к лику местночтимых святых в составе Собора святых новомучеников Черкасских.

А на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года был внесен в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской, пострадавших за веру, для общецерковного почитания.