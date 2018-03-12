Преподобномученик Феодор (Юзвюк): Монах Киево-Печерской лавры, расстрелянный за веру (публикация)
Через полвека после кровавых «чисток» советская власть начала официально реабилитировать расстрелянных. Так, после пересмотра дела иеродиакона Феофила, в апреле 1989 года с него наконец сняли клеймо «контрреволюционера». Подробнее в материале "УНИАН-Религии".
За два десятилетия от начала кровавой Октябрьской революции только в Киеве было расстреляно, по некоторым данным, 8 тыс священнослужителей. Долгие годы советские власти тщательно скрывали следы своих преступлений перед народом, и только после снятия грифа секретности стали доступны некоторые списки жертв безбожного режима. Так на момент открытия дела расстрелянного в 1938 году монаха Киево-Печерской лавры Феодора Ивановича Юзвюка в протоколах не было указано его монашеское имя, поэтому Церковь прославила его по имени, указанному в следственном деле…
Будущий преподобномученик Феодор Иванович Юзвюк родился 16 мая 1876 года в селе Новоберезовка (по другим данным — с. Корытельск) Вельского уезда Гродненской губернии.
В Киево-Печерской лавре находился на послушании маляра с октября 1907 года.
Монашеский постриг принял 4 апреля 1918 года.
18 октября 1923 года в церкви св. Иоанна Златоуста при Киевском религиозно-просветительском обществе был рукоположен в сан иеродиакона.
После закрытия лавры иеродиакон Феофил переезжает в Бучу под Киевом. Чтобы заработать на пропитание, выполняет самую черную работу.
В 1930-х годах он переезжает в Черкассы. Здесь ему удалось устроиться на тихую работу сторожа, которая дает возможность монаху проводить время в молитве.
Отец Феофил ведет самый неприметный образ жизни, однако, как и все священнослужители и монахи, находится на учете в отделе НКВД.
28 декабря 1937 года к отцу Феофилу пришли люди в форме. Черкасским районным отделением НКВД он был арестован и направлен в черкасскую тюрьму, где содержался под стражей.
В следственном деле иеромонаха сохранилась лишь скудная информация. Так, известно, что монах был обвинен по ст. 54-10 Уголовного кодекса УССР за «антисоветскую пропаганду и агитацию». Эта статья в Уголовном Кодексе предусматривала меру наказания от шести месяцев лишения свободы – до расстрела. Однако для священнослужителей в тридцатые годы практически всегда избирали высшую меру наказания.
Уже на следующий день после ареста решением «тройки» при Киевском областном управлении НКВД Украинской Республики от 29 декабря 1937 г. иеромонах Феофил (в следственном деле записан под фамилией Юзвик) приговорен к расстрелу.
Приговор приведен в исполнение в киевской тюрьме через две недели - 14 января 1938 г.
Через полвека после кровавых «чисток» советская власть начала официально реабилитировать расстрелянных. Так, после пересмотра дела иеродиакона Феофила, 27 апреля 1989 года с него также сняли клеймо «контрреволюционера».
Решением Священного Синода Украинской Православной Церкви от 28 октября 1997 года иеродиакон был причислен к лику местночтимых святых в составе Собора святых новомучеников Черкасских.
А на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года был внесен в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской, пострадавших за веру, для общецерковного почитания.
"УНИАН-Религии" с использованием материалов, предоставленных Киево-Печерской Лаврой.