Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука провел мастер-класс по приготовлению цветных блинов

Мастер-класс по приготовлению цветных блинов провел накануне Масленицы воспитанникам воскресных школ митрополит Запорожский и Мелитопольский УПЦ Лука.

Как сообщает "Фома в Украине", мероприятие прошло 10 февраля в Запорожье.

По словам владыки Луки, главной идеей мастер-класса являлись не сам процесс приготовления блинов, а знакомство детей с традициями украинского народа, «которые неразрывно связаны с нашей верой, чтобы они их поддерживали, сохраняли и приумножали».

«Христианство – это религия преображения, которая все, что с ней соприкасается, не нивелирует, а очищает от греховной грязи и переосмысливает в ключе Евангелия. Для нас самым главным являются не сами по себе блины и рецепты их приготовления, а желание поддержать и сохранить наши традиции. Драгоценность предстоящей недели состоит именно в том, что она приготовляет нас к Великому посту», – сказал владыка Лука.

Благодаря архиерею, пришедшие поучаствовать запорожские ребята узнали, что главный ингредиент блинов – не молоко или мука, а любовь. Подобно тому, как Церковь освятила Масленицу, наполнив древнеславянский языческий праздник новыми смыслами, так кулинарные мастер-классы, проводимые Запорожской епархией, с каждым годом обогащаются все новыми и новыми идеями, а круг его участников становится все шире.

В тот же день владыка Лука провел беседу с преподавателями воскресных школ Запорожской епархии.

Встреча была посвящена проблемам и трудностям, с которыми сталкиваются современные Воскресные школы. Одна из проблем — выгорание педагогов.

«Если звание педагог Воскресной школы является не просто званием, если это не просто профессия, а призвание, то неизменным фундаментом нашей успешной работы должна стать духовная составляющая самих педагогов», – сказал он.

Он отметил, что задача воскресных школ – воспитать ребенка в соответствии с христианскими законами, научить его жить по Евангелию.