Митрополит Онуфрий встретился с Народным артистом Украины Яном Табачником

Блаженнейший Митрополит Онуфрий 12 февраля принял в своей резиденции на территории Киево-Печерской лавры Народного артиста Украины Яна Табачника.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, Предстоятель поинтересовался творческими достижениями и планами артиста, выразил благодарность за его личный вклад в развитие многонациональной культуры Буковины и в частности Черновцов, где родился и вырос выдающийся украинский аккордеонист. Ян Табачник рассказал об особенностях культурной и духовной жизни Одессы, где он сейчас проживает.

Ян Табачник (настоящее имя Яков Пинович Табачник; род. 31 июля 1945, Черновцы) – советский и украинский аккордеонист, Народный артист Украины (1994). Генеральный продюсер и ведущий Международного телевизионного проекта «честь Имею пригласить», основатель фестивалей-конкурсов «Владимир Крайнев приглашает» и Accoholіday, президент Высшей лиги мэтров мирового аккордеона.

Во время встречи Предстоятель с Народным артистом коснулись также общих вопросов возрождения духовности в государстве.

В конце встречи Митрополит Онуфрий пожелал гостю крепкого здоровья и новых творческих свершений.