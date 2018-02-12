Митрополит Онуфрий встретился с Народным артистом Украины Яном Табачником

15:53, 12 февраля 2018
Православие
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Митрополит Онуфрий встретился с Яном Табачником / news.church.ua

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, Предстоятель поинтересовался творческими достижениями и планами артиста, выразил благодарность за его личный вклад в развитие многонациональной культуры Буковины и в частности Черновцов, где родился и вырос выдающийся украинский аккордеонист. Ян Табачник рассказал об особенностях культурной и духовной жизни Одессы, где он сейчас проживает.

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Ян Табачник (настоящее имя Яков Пинович Табачник; род. 31 июля 1945, Черновцы) – советский и украинский аккордеонист, Народный артист Украины (1994). Генеральный продюсер и ведущий Международного телевизионного проекта «честь Имею пригласить», основатель фестивалей-конкурсов «Владимир Крайнев приглашает» и Accoholіday, президент Высшей лиги мэтров мирового аккордеона.

Во время встречи Предстоятель с Народным артистом коснулись также общих вопросов возрождения духовности в государстве.

В конце встречи Митрополит Онуфрий пожелал гостю крепкого здоровья и новых творческих свершений.

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