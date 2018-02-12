Церкви в Сирии восстанавливаются, несмотря на войну – Блаженнейший Патриарх Антиохийский Иоанн

Религиозные деятели России привезли в Сирию беспрецедентную по объемам партию гуманитарной помощи, которая раздавалась в Дамаске при участии местных христианских и мусульманских общин. В их числе — Антиохийская Православная Церковь, чей Предстоятель Блаженнейший Патриарх Антиохийский Иоанн X рассказал о жизни верующих в годы войны.

— Ваше Блаженство, а много ли православных храмов разрушили террористы за годы войны в Сирии?

— Во-первых, я хотел бы сказать, что террористические акты, которые здесь совершаются, и война, которая здесь идет, не относятся к какой-то конкретной религии или нации. Разрушаются как церкви, так и мечети, умирают как христиане, так и мусульмане.

Но мы все же будем защищать свою страну и восстанавливать разрушенные христианские и исламские святыни. Мы никуда отсюда не уедем.

— Какие-то храмы восстанавливаются сейчас?

— Мы непрерывно работаем над восстановлением наших церквей. Три года назад мы восстановили три церкви. Сейчас восстанавливается древний монастырь в деревне Маалюля.

— Есть мнение, что после войны христианская Сирия никогда не примет прежний облик. Вы верите в это?

— Мы верим, что Сирия будет лучшей, чем до войны. Мы видим, что христиане возвращаются в свои дома в Хомсе и Алеппо. Они восстанавливают инфраструктуру и все остальное, что связано с мирной жизнью. Мы надеемся, что это будет продолжаться и впредь.

— Чем обусловлена Ваша убежденность в этом?

— В декабре я был в Российской Федерации, где встречался с Президентом Владимиром Путиным, а также со Святейшим Патриархом Кириллом. Мы обсуждали эти вопросы (восстановления Сирии после войны — прим. ред.). Российская сторона проявила интерес и заверила нас в том, что будет и дальше помогать нам выстраивать мир и стабильность в нашей стране с помощью гуманитарных акций.

— Кто-то еще кроме России и Русской Церкви помогает Антиохийской Церкви?

— Да, конечно, приходит некоторое количество помощи от других стран. Но Россия — это у нас основной помощник. Мы благодарны Владимиру Путину, Святейшему Патриарху Кириллу и в целом всему российскому народу за ту помощь, которую они оказывают.

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