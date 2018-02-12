В день Сретения Господня каждая купленная в столичных храмах УПЦ свеча станет пожертвованием онкобольным детям

Однодневная благотворительная акция в пользу тяжелобольных детей «Сретенская свеча» пройдет в храмах Киева в праздник Сретения Господня и Всемирный день онкобольного ребенка, 15 февраля.

Как сообщает "Фома в Украине", в этот день каждый, кто купит в храме свечку тем самым пожертвует на лечение маленьких пациентов онкогематологического отделения Киевской областной клинической больницы и онкологического отделения Национальной детской специализированной больницы «ОХМАТДЕТ».

Инициатором акции выступил Свято-Феодоровский приход, который уже не первый год окормляет ребят из областной больницы.

Участие в акции приходов добровольное. В храмах, где будет проходить акция, об этом объявили в воскресенье 11 февраля и в сам праздник Сретения.

В продолжение акции 18 февраля в культурно-просветительском центре «Киевский Иерусалим» при Свято-Феодоровском храме состоится открытие выставки-аукциона рисунков онкобольных детей из областной больницы и благотворительный концерт.

Начало мероприятия в 14.00. Храм в честь преподобного Феодора Освященного находится по адресу: г. Киев, ул. Овручская, 7.

Напомним, в первый раз акция «Сретенская свеча» состоялась в прошлом году. Тогда в акции приняли участие около 20 киевских монастырей и храмов, и было собрано более 30 тысяч гривен, которых хватило на то, чтобы обеспечить отделение областной больницы необходимыми для анализов реагентами на 6 месяцев.