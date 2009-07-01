На Сумщине сгорела деревянная казацкая церковь - храм подожгли

В ночь с 30 июня на 1 июля около 03.00 из-за поджога сгорела Свято-Покровская деревянная казацкая церковь УПЦ КП в городе Шостка на Сумщине. Храм освятил Предстоятель УПЦ КП Патриарх Филарет в конце 2006 года.

Как сообщает risu.org.uaс ссылкой на сообщение пресс-службы Сумской епархии УПЦ КП, до этого уже были две безуспешных попытки поджечь Свято-Покровскую церковь: первая — сразу же после освящения храма, другая — впоследствии. А после третьей попытки огонь уничтожил храм почти до основания: сожжено здание храма и его имущество.

Сегодня работает специальная комиссия МЧС, выясняя причины пожара. Но со слов очевидцев, как сказано в сообщении, стало известно, что это поджог: была облита стена алтарной части храма возгораемым веществом, и была сломана крыша, чтобы зажечь церковь изнутри

Жертв и потерпевших нет.