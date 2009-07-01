Митрополит Владимир молится об упокоении души Людмилы Зыкиной

По мнению Митрополита Киевского и всея Украины Владимира, Людмила ЗЫКИНА, которая скончалась сегодня, «на протяжении многих десятилетий была воплощением народной песни, примером истинной любви к Отечеству». Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-офисе Украинской Православной Церкви.

«С чувством глубокой скорби мы получили известие о смерти Народной артистки СССР Людмилы Георгиевны Зыкиной. Будучи лично знаком с Людмилой Георгиевной, всегда исполнялся чувством уважения к ее таланту и неподдельной любви к окружающим людям. Молимся Милосердному Богу, Владыке жизни и смерти, об упокоении ее души в небесных обителях. Вечная ей память», - процитировали в пресс-офисе УПЦ слова соболезнования Предстоятеля, обращенные к временному поверенному в делах Российской Федерации в Украине Всеволоду ЛОСКУТОВУ.

Напомним, несколько дней назад Народная артистка СССР, отметившая 10 июня свой 80-летний юбилей, перенесла инфаркт, а сегодня у нее остановилось сердце.