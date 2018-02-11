Патриарх Кирилл скорбит и молится о погибших в авиакатастрофе в Подмосковье

Патриарх Кирилл скорбит и молится о погибших в авиакатострофе в Подмосковье и об укреплении их родных.

Об этом руководитель пресс-службы Патриарха написал на своей странице в Фейсбук.

"Святейший Патриарх Кирилл скорбит о случившейся сегодня трагедии в небе над Подмосковьем. Предстоятель Русской Церкви возносит свои молитвы о всех погибших в этой авиакатастрофе, молится об укреплении родных и близких погибших. Духовенство Орской епархии будет оказывать необходимую помощь и поддержку родственникам".

Напомним, в воскресенье, 11 февраля, вблизи поселка Степановское Раменского района Московской области разбился самолет Ан-148 с 71 человеком на борту.

По сообщению МЧС России, самолет выполнял рейс № 703 сообщением: Домодедово – Орск.

По предварительным данным, на борту были 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Причины крушения сейчас устанавливаются.