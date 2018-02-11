Патриарший Экзарх всея Беларуси пожелал молодежи меньше времени проводить в интернете

В Белорусском государственном медицинском университете 10 января состоялась встреча митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси с учащейся молодежью.

Встреча была организована в рамках Слета молодежи Белорусской Православной Церкви, сообщает официальный портал БПЦ.

В зале присутствовали студенты Белорусского государственного медицинского университета, Белорусского государственного университета, представители братств и приходских молодежных объединений, православные скауты.

Ректор университета Анатолий Сикорский тепло приветствовал собравшихся, отметив, что двери главного медицинского вуза страны всегда открыты для подобных мероприятий.

Митрополит Минский и Заславский Павел обратился к молодежи с архипастырским словом, в котором, в частности, напомнил слова апостола Павла: «Всё мне позволительно, но не всё полезно; всё мне позволительно, но ничто не должно обладать мною».

По мысли Патриаршего Экзарха, свобода, дарованная человеку Богом, не должна перерастать во вседозволенность. Каждый из нас призван избегать зависимости от греха и стремиться жить не для самого себя, но для других, потому что через служение ближним мы служим Богу.

Владыка Экзарх пожелал молодым людям проводить меньше времени в виртуальном мире интернет-пространства и стараться уделять больше внимания непосредственному живому общению с окружающими. «Наше общение с Богом начинается с нашего общения друг с другом», — сказал митрополит Павел.

Все желающие смогли задать архипастырям вопросы и получили на них ответы. Отношение Церкви к новейшим информационным технологиям, воспитание детей в семье, школе и на приходе, проблемы современного массового искусства — эти и другие темы были затронуты в ходе диалога.