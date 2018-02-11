Как правильно провести Масленицу: что нужно и чего не стоит делать в эти дни

В понедельник, 12 февраля, начинается неделя перед Великим постом, которую еще называют Масляной. О том, как провести последнюю неделю перед началом Великого поста, что нужно и чего не стоит делать в эти дни рассказал глава Информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Нежинский и Прилуцкий Климент.

В календаре Украинской Православной Церкви последняя подготовительная неделя перед Великим Постом называется Сырной седмицей. Второе ее название масленая, но это обозначение скорей народное.

Великий пост предваряют подготовительные недели (воскресенья) и седмицы. Порядок служб этих недель и самого Великого поста изложен в специальной книге – Триоди постной и охватывает 70-дневный период.

Подготовительных предпостовых воскресений пять: Неделя о Закхее, Неделя о мытаре и фарисее, Неделя о блудном сыне, Неделя о Страшном суде и Воспоминание Адамого изгнания.

Сырную седмицу предваряет Неделя о Страшном суде, которую еще обозначают, как Мясопустную. В воскресение можно было последний раз есть мясо перед началом Великого поста. И теперь, начиная с понедельника, в период всей сырной сплошной седмицы – даже в среду и пятницу – по церковному уставу можно вкушать сыро-молочную пищу, яйца и рыбу.

Нужно отметить, что в году всего пять сплошных седмиц. Они установлены церковью в особо радостные для христиан дни и для поддержания перед началом постного периода.

Сплошные седмицы:

Святки после Рождества Христова – 7-18 января.

После Недели о мытаре и фарисее – в этом году 23-30 января.

Сырная седмица – в этом году 20-26 февраля.

Светлая Пасхальная седмица – в этом году 16-23 апреля.

Троицкая седмица или неделя перед Петровым постом – 20-26 июня.

Так, в седмицу сыропустную, с одной стороны – Церковь, заботясь о своих верных, позволяет вкушать молочные продукты всю неделю перед периодом длительного строгого поста, а с другой – верующие, воздерживаясь полностью от мяса, начинают приготовлять себя к будущему аскетическому подвигу.

Именно поэтому важно исключить в эти дни всякую неумеренность в еде и питье. Ограничивать себя стоит и в развлечениях.

Считается, что масленичная неделя, начиная с понедельника, состоит из встреч, заигрышей, лакомки, разгула, тещеных вечерок, золовкиных посиделок, проводов и провести каждый из этих дней нужно особо. Ничего общего с христианством это не имеет.

Если говорить об уже сложившейся традиции: печь блины, приглашать гостей на совместное чаепитие, делать визиты родственникам, то это прекрасный повод провести время за живым, а не виртуальным общением. Использовать этот период стоит, как дополнительную возможность – раздать долги, уделить внимание близким, которых давно не видел. При этом не нужно слепо следовать предлагаемым в «народе» способам провести Масленицу, согласно обычаям, которые не имеют ничего общего с православной традицией.

Не стоит масленицу расценивать и как последний шанс разгуляться перед постом. Ведь в церковной практике уже все говорит о том, что скоро начнется самый главный период в жизни христианина – особый период покаяния и молитвы.

На этой неделе не совершаются таинства венчания. В среду и пятницу не служат Литургию Иоанна Златоустого. Впервые во время вечерней в среду будет произнесена одна из главных великопостных покаянных молитв – преп. Ефрема Сирина с преклонением колен. Позже мы будем слышать эту молитву ежедневно.

Важно помнить, что по богослужебному уставу это еще и Неделя о Страшном суде.

Размышления о грядущем Суде Божьем, на который мы все предстанем, можно сопровождать чтением «Апокалипсиса» апостола Иоанна Богослова – последней книги Нового Завете, посвященной Второму пришествию в мир Господа нашего Иисуса Христа.

Важно также, по слову Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, понуждать себя к доброделанию. И именно эта Неделя – подходящее время, чтобы начать. Ведь, как говорилось в Воскресном Евангелии (Мф. 25: 31-46), отношение к нуждающимся станет тем фактором, который и определит нашу судьбу в Вечности.

Сырная седмица заканчивается Прощенным воскресением. Это также Воспоминание об Адамовом изгнании.

За Божественной Литургией Церковь вспоминает изгнание прародителей из рая за непослушание и невоздержание. «Мир с родоначальниками горько да восплачет: снедию сладкою падший с падшими» (Синаксарь в сырную неделю).

А вечером во всех храмах совершается Чин прощения. Все верующие испрашивают друг у друга прощения, чтобы войти в дни Великого поста, находясь со всеми в мире. Родился этот обычай среди египетских пустынников, которые в последний день перед постом вместе молились и испросив друг у друга прощение, расходились в уединенные места пустыни и проводили святую Четыредесятницу в аскетических подвигах.

Начинается заговенье на Великий пост.