Митрополит Онуфрий в Лавре помолился о том, чтобы верующие на Страшном суде были вместе с праведниками

15:12, 11 февраля 2018
Православие
558 0
/ news.church.ua

После чтения Святого Евангелия Его Блаженство обратился к пастве со словом проповеди. Во время богослужения была вознесена сугубая молитва о мире в Украине, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ

/ news.church.ua

За Божественной литургией Предстоятель совершил две хиротонии: диаконскую – над студентом 3 класса Киевской духовной семинарии Михаилом Коваленко, а также иерейскую – над диаконом Валерием Мамкиным, клириком храма в честь апостолов Петра и Павла на Нивках.

Прихожане храма / news.church.ua

В конце богослужения Блаженнейший Митрополит Онуфрий поздравил паству с воскресным днем, пожелал верующим на Страшном суде быть вместе с праведниками и благословил всех.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter