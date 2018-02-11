Митрополит Онуфрий в Лавре помолился о том, чтобы верующие на Страшном суде были вместе с праведниками

В Неделю мясопустную, 11 февраля, Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил Божественную литургию в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры.

После чтения Святого Евангелия Его Блаженство обратился к пастве со словом проповеди. Во время богослужения была вознесена сугубая молитва о мире в Украине, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

За Божественной литургией Предстоятель совершил две хиротонии: диаконскую – над студентом 3 класса Киевской духовной семинарии Михаилом Коваленко, а также иерейскую – над диаконом Валерием Мамкиным, клириком храма в честь апостолов Петра и Павла на Нивках.

В конце богослужения Блаженнейший Митрополит Онуфрий поздравил паству с воскресным днем, пожелал верующим на Страшном суде быть вместе с праведниками и благословил всех.