Празднование Собора святых Архангельской митрополии будут отмечать 1 ноября

Патриарх Кирилл утвердил празднование Собора святых Архангельской митрополии.

Новый праздник будут отмечать 1 ноября (19 октября по старому стилю), сообщает patriarchia.ru.

«Появление Собора святых, в земле Архангельской просиявших, — значительное духовное событие. Это результат более чем семилетней работы епархиальной комиссии по канонизации святых. Неслучайно празднование установлено 1 ноября — в день рождения праведного Иоанна Кронштадтского и накануне дня памяти святого отрока Артемия Веркольского — двух небесных покровителей нашего края», — сказал митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил.

По словам заместителя руководителя комиссии по канонизации, наместника Антониево-Сийского монастыря игумена Варлаама (Дульского), в Собор святых Архангельской митрополии вошел 91 угодник Божий: «Это 29 святых XIV-XVIII веков и 62 новомученика XX века».

«К сожалению, в этот список не включен священномученик Вениамин (Казанский), митрополит Петроградский и Гдовский, родившийся в Каргопольском уезде, а также еще 69 подвижников благочестия, почитаемых в других епархиях, но не имеющих канонического подтверждения», — отметил о. Варлаам.