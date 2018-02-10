Предстоятель УПЦ возглавил Богослужение, которое пронизано идеей общего ответа за все поступки перед Богом

Накануне Недели мясопустной, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил всенощное бдение в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, за богослужением молились студенты Киевских духовных школ, многочисленные паломники и прихожане обители.

На утрени недели о Страшном суде поются сугубо великопостные тексты из Покаянного канона Андрея Критского — «Помощник и Покровитель...». То есть, подготовка к посту подходит к своему завершению. Богослужение пронизано идеей общего ответа за все свои поступки перед Богом. Завтра за Литургией читается отрывок Мф. 25: 31-46, в котором верующим напоминается о втором пришествии Христа и будущий Страшный суд, что и дало название этой подготовительной Воскресенья.