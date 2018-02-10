Предстоятель УПЦ возглавил Богослужение, которое пронизано идеей общего ответа за все поступки перед Богом

21:47, 10 февраля 2018
Православие
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/ news.church.ua

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, за богослужением молились студенты Киевских духовных школ, многочисленные паломники и прихожане обители.

/ news.church.ua

На утрени недели о Страшном суде поются сугубо великопостные тексты из Покаянного канона Андрея Критского — «Помощник и Покровитель...». То есть, подготовка к посту подходит к своему завершению. Богослужение пронизано идеей общего ответа за все свои поступки перед Богом. Завтра за Литургией читается отрывок Мф. 25: 31-46, в котором верующим напоминается о втором пришествии Христа и будущий Страшный суд, что и дало название этой подготовительной Воскресенья.

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