В Киево-Печерской лавре открылась православная выставка-ярмарка "Сретенская"

В Киево-Печерской лавре в субботу, 10 февраля, открылась православная выставка-ярмарка.

Традиционно перед началом работы выставки был совершен молебен, который по благословению наместника Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла совершил глава отдела социального служения обители иеромонах Лукиан, сообщается на сайте обители.

По окончании молебна отец Лукиан передал всем участникам выставки благословение Священноархимандрита Киево-Печерской Лавры Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия и Наместника монастыря митрополита Павла, продолжив: «…так совпало, что эта выставка проходит перед началом Великого поста. Поэтому прошу всех ее участников с максимальным терпением относиться к немощам каждого человека, которого вы можете встретить, постараться увидеть в тех людях, которые будут приходить, образ и подобие Божие, отнестись ко всем с любовью, чтобы потом с чистой совестью вступить в период Великого поста и с достоинством его провести!»

Далее иеромонах Лукиан окропил участников выставки и все, что они предлагают посетителям, святой водой.

В этом году свои товары предлагают представители ближнего зарубежья, представители украинских епархий, церковных издательств и мастерских из монастырских обителей. Вниманию посетителей предлагаются церковная утварь и предметы, иконы, духовная литература, музыкальные произведения и церковные песнопения в аудио- и видеозаписи, православные фильмы на современных цифровых носителях, изделия мастеров различных направлений народных ремесел, изделия швейного производства, лечебные травяные сборы, поддерживающие общий тонус организма монастырские чаи, мед разных сортов, продукты пчеловодства, восковые свечи.

Также можно подать записки о родных и близких в православные храмы и монастыри.

Выставка будет проходить с 10 по 18 февраля текущего года.

Режим работы — с 9.00 до 19.00 часов. Вход свободный.

Территориальное расположение — Нижняя Лавра, улица, ведущая к Дальним пещерам и крытый переход к Ближним.