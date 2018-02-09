В Запорожье пройдет Крестный ход в честь Торжества православия

В Запорожье в день Торжества Православия, 25 февраля, по благословению митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки прибывает Святыня — икона Божьей Матери «Троеручица Бердянская». После встречи почитаемой иконы духовенство и верующие Украинской Православной Церкви пройдут Крестным ходом по центральному проспекту города.

Встреча почитаемой иконы Богородицы состоится в 15:00 у храма Святой равноапостольной великой княгини Ольги в районе бульвара Шевченко. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской епархии УПЦ

Также в Крестном ходе примут участие Икона Святого Апостола Андрея Первозванного с частицей Мощей и икона с мощами Святителя Нектария Эгинского.

Почитание святителя Нектария Эгинского (1846–1920) в Церквях Востока (Константинопольской, Элладской, Иерусалимской) сравнимо с почитанием в наших странах преподобного Серафима Саровского. Сохранилась народная поговорка: «Нет ничего неисцелимого для святого Нектария». Многие храмы и часовни посвящены ему.

Духовенство Запорожской епархии во главе с митрополитом Лукой в рамках апологетического дня епархии пройдет по центральному проспекту областного центра.

Общеепархиальный Крестный ход завершится в Свято–Покровском архиерейском соборе, где будет отслужен чин Торжества Православия.

После совершения службы все желающие смогут приложиться к святыням.