Киевские духовные школы и община Афганского храма передали семьям погибших в Афганистане военнослужащих почти 60 тысяч гривен.

Как сообщает Центр информации УПЦ, деньги были переданы председателю Киевского комитета семей погибших военнослужащих в Афганистане Татьяне Лискиной, которая отметила, что средства – весомый вклад Церкви в социальную работу, в частности, с семьями павших в Афганистане воинов.

Об этом сообщил ректор Киевской духовной академии и семинарии епископ Сильвестр (Стойчев).

Владыка Сильвестр отметил, что Афганский храм – это храм, который находится под молитвенным общением и покровительством Киевской духовной академии.

«Студенты академии и семинарии, будучи молодыми людьми, будущими священнослужителями, должны получать навык социальной деятельности и помощи окружающим. Этот храм – место встречи поколений, тех молодых ребят, которые отдали свою жизнь, или пострадали физически, многие и морально, в те страшные далекие годы, и уже нового, молодого поколения, которое учится в этом храме правильно оценивать, правильно думать и оказывать моральную и, по возможности, материальную поддержку предыдущим поколениям, которые много сделали, чтобы отстоять такие важные человеческие качества, как мужество, честность и порядочность», - рассказал архиерей, передавая денежные средства семьям погибших в Афганистане военнослужащим.

В свою очередь настоятель Свято-Воскресенского Афганского храма, который функционирует в память погибших и ветеранов Афганистана, первый проректор Киевских духовных школ протоиерей Сергий Ющик отметил, что в этом году исполнится 6 лет под молитвенной опекой Киевской духовной академии.

«Этих пять с половиной лет храм достаточно активно выполняет свою миссию социальной работы, поскольку является не только приютом для работы ветеранов, для молитв действующих солдат, он еще является храмом, в котором совершается социальная помощь, как семьям ветеранов Афганистана, и поддержка солдат в зоне АТО, поддержка детей в интернатах Луганской и Донецкой областей. Сегодня мы имеем приятную миссию приобщиться к социальной деятельности. Мы собрали немалую сумму для нашего небольшого храма. Мы собрали и передали почти 60 тысяч гривен, которые до 15 мая будут вручены семьям погибших в Афганистане воинов», - сообщил настоятель храма.

Деньги были переданы Татьяне Лискиной - председателю Киевского комитета семей погибших военнослужащих в Афганистане, которая отметила, что средства – весомый вклад Церкви в социальную работу, в частности, с семьями павших в Афганистане воинов.

«Эта материальная помощь предоставляется ежегодно по случаю дня вывода войск из Афганистана семьям погибших военнослужащих. Это будет 29 годовщина вывода войск. Мы чтим воинов интернационалистов, которые проходили службу на территории других государств. В общем 27 локальных войн».

15 мая 1988 года, в соответствии с заключенными в апреле 1988 года Женевскими соглашениями о политическом урегулировании положения вокруг Демократической республики Афганистан, начался полный вывод советских війсь. В первые три месяца Афганистан покинули 50 183 военнослужащих. Еще 50 100 человек вернулись в СССР в период с 15 августа 1988 по 15 февраля 1989 года. В Афганской войне погибло более 15 тысяч советских военных, около 55 тысяч получили ранения.