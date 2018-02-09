Предстоятель УПЦ призвал священников последовать примеру пастырства священномученика Владимира

В актовом зале Киево-Печерской лавры 9 февраля состоялось совещание духовенства из епархий, территориально расположенных в пределах Киевской области, которую возглавил Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, мероприятие было посвящено 100-летию со дня смерти священномученика Владимира (Богоявленского), митрополита Киевского и Галицкого.

На собрании присутствовали: Управляющий делами УПЦ митрополит Антоний, митрополит Августин, викарии Киевской Митрополии, секретари Административного аппарата, благочинные Киевской, Белоцерковской и Бориспольской епархий, настоятели и настоятельницы монастырей Киевской области.

На мероприятии были подведены итоги Международной научной конференции «Киевский митрополит священномученик Владимир (Богоявленский) и начало гонений на Православную Церковь в ХХ веке».

Предстоятель Украинской Православной Церкви поблагодарил собравшихся за достойное несение своего служения и призвал следовать примеру жертвенного пастырства священномученика Владимира перед лицом современных вызовов, стоящих перед канонической Церковью.