Священный Синод Элладской Православной Церкви избрал новых иерархов

Священный Синод Элладской Православной Церкви 7 февраля избрал новых епископов.

Как сообщает "Седмица" со ссылкой на греческое информационное агентство "Ромфея", на епископское служение призван архимандрит Констанций (Панайотакопулос). После архиерейской хиротонии ему будет усвоен титул епископа Андрусисского.

Также Священный Синод Элладской Православной Церкви избрал нового митрополита Манийского – им стал архимандрит Хризостом (Папатанассиу).

Избранный митрополит Манийский является главой секретариата Афинского Архиепископа и проповедником Афинской митрополии.

Архимандрит Хризостом (Папатанасиу) при голосовании получил 61 голос, другой претендент – архимандрит Симеон (Ламбринак) получил 18 голосов.

Избранный митрополит Манийский Хризостом (Папатанасиу) родился в Афинах в 1950 году. Окончил юридический и теологическую факультеты Афинского университета. Он посещал в университеты Парижа (Сорбонна) и Женевы. Имеет степень доктора канонического права Афинского университета. В 2000 г. был рукоположен в сан иеродиакона и иеромонаха, после чего возведен в сан архимандрита.